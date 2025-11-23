¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè13Àá ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê vs ¥Ó¥ë¥Ð¥ª »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè13Àá ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü00:15¤Ë¥«¥ó¥×¥Î¥¦¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç¡ÊDF¡Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡ÊFW¡Ë¡¢¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï¥¦¥Ê¥¤¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡ÊFW¡Ë¡¢¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î4Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë45+3Ê¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥Èー¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-0¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ë¥Ç¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
48Ê¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¨¥ê¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
54Ê¬¤Ë¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Î¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È¡ÊMF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
55Ê¬¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¤¥Ë¥´¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç ¥¬¥é¥ì¥¿¡ÊMF¡Ë¡¢¥¦¥Ê¥¤¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥ì¥´¡ÊMF¡Ë¡¢¥´¥ë¥«¡¦¥°¥ë¥»¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ðー¥í¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
64Ê¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ú¥É¥í¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥¯ ¥«¥µ¥É¡¦¥È¥é¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
68Ê¬¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥Ï¥¦¥ì¥®¥µー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥ì¥ó¥²¥ë¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ß¥±¥ë¡¦¥Ù¥¹¥¬¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥À¥Þ¡¦¥Ü¥¤¥í¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
74Ê¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¨¥ê¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
81Ê¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥é¥Õ¥£ー¥Ë¥ã¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90Ê¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥Èー¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç4-0¡£4ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ï43Ê¬¤Ë¥¤¥Ë¥´¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç ¥¬¥é¥ì¥¿¡ÊMF¡Ë¡¢73Ê¬¤Ë¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥´¥í¥µ¥Ù¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 02:30:32 ¹¹¿·