¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù½Ð±é¼ÔÂè3ÃÆ¤ËÊ¡»³²í¼£¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢&TEAM¡¢ORANGE RANGE¤é
¡¡11·î29Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè3ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢INI¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢aoen¡¢=LOVE¡¢&TEAM¡¢ÂçÄÍ °¦¡¢ORANGE RANGE¡¢¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢Kep1er¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡£
¡¡º£Ç¯²»³Ú¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡»³²í¼£¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¤ò´Þ¤à2¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ä&TEAM¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷25²ó¤òµÇ°¤·¡¢º£¤Þ¤Ç24Ç¯´ÖÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù¤ÎÌ¾²Î¾§¤ò¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡£24Ç¯Á°¤Î1²óÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é¡¹¤·¤¤²Î¾§¥·ー¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò3ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ORANGE RANGE¤¬¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡¢ÂçÄÍ °¦¤¬¡ÖPEACH¡×¡¢¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢11·î28Æü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
