STARGLOWが、2026年1月21日にリリースするデビューシングル『Star Wish』のジャケット写真とトラックリストを公開した。

今作は、タイトル曲「Star Wish」、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか、新曲「My Job」、オーディション課題曲「Love Myself」のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself '26」を含む、全4曲を収録する。

初回盤Aの映像コンテンツとして『Star Wish -Music Video-』『Star Wish -Behind The Scenes-』、初回盤Bには撮り下ろし特典映像『STALOG -SPECIAL EDITION- [THE LAST PIECE 思い出の地へ]』を収録するほか、三方背ケース仕様、フォトブック（28ページ）付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A／Bのコンテンツに加え、『Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-』をコンパイル。さらに、オリジナルグッズ『[Star Wish] Keyring』付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

また、各形態の初回生産分に封入の応募抽選特典シリアルコードの特典として、北海道、東京、愛知、大阪、福岡での『Talk Show & Greeting』イベント招待などがアナウンスされている。

なおSTARGLOWは、1月31日、2月1日初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』を横浜BUNTAIにて開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）