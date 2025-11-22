【浦和記念】デルマソトガケなどJRA馬4頭
11月26日（水）に行われる浦和記念（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。
●第46回浦和記念（Jpn2）
施行日：11月26日（水）
施行場：浦和競馬場
距離：2000m
出走資格：サラブレッド系 3歳以上オープン
1着賞金：4000万円
●JRA所属馬
クラウンプライド（牡6・栗東・新谷功一）坂井瑠星
デルマソトガケ（牡5・栗東・須貝尚介）団野大成
ホウオウルーレット（牡6・美浦・栗田徹）岩田康誠
ロードクロンヌ（牡4・栗東・四位洋文）横山和生
●地方所属馬
オピニオンリーダー（牡5・浦和・小久保智）騎手未定
グランデマーレ（牡8・大井・郄岩孝敏）騎手未定
スレイマン（牡7・大井・藤田輝信）御神本訓史
ディオスバリエンテ（せん7・浦和・小久保智）騎手未定
テンカハル（牡7・船橋・山田信大）町田直希
ナイトオブファイア（牡3・大井・渡邉和雄）吉原寛人
ヘラルドバローズ（牡6・兵庫・新子雅司）笹川翼
マルカンラニ（牡5・大井・高野毅）松崎正泰