11月26日（水）に行われる浦和記念（Jpn2）の出走予定馬が下記の通り発表された。

●第46回浦和記念（Jpn2）

施行日：11月26日（水）

施行場：浦和競馬場

距離：2000m

出走資格：サラブレッド系 3歳以上オープン

1着賞金：4000万円

【東京大賞典】ルメール「3コーナーまでは良い感じでしたが…」デルマソトガケは6着

年末の大一番へ向けたステップ

●JRA所属馬

クラウンプライド（牡6・栗東・新谷功一）坂井瑠星

デルマソトガケ（牡5・栗東・須貝尚介）団野大成

ホウオウルーレット（牡6・美浦・栗田徹）岩田康誠

ロードクロンヌ（牡4・栗東・四位洋文）横山和生

●地方所属馬

オピニオンリーダー（牡5・浦和・小久保智）騎手未定

グランデマーレ（牡8・大井・郄岩孝敏）騎手未定

スレイマン（牡7・大井・藤田輝信）御神本訓史

ディオスバリエンテ（せん7・浦和・小久保智）騎手未定

テンカハル（牡7・船橋・山田信大）町田直希

ナイトオブファイア（牡3・大井・渡邉和雄）吉原寛人

ヘラルドバローズ（牡6・兵庫・新子雅司）笹川翼

マルカンラニ（牡5・大井・高野毅）松崎正泰