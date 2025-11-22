【子どもが喜ぶ】ふわもち蒸しパンレシピ10選〜ホットケーキミックスやレンジ、炊飯器で簡単！
ふんわり、やわらかな食感で、子どもから大人まで愛される蒸しパン。今回は、E・レシピで人気のレシピを10選ご紹介します。
ホットケーキミックスやレンジを使った簡単なものから、本格的な中華風まで、味も形もバリエーション豊か。ぜひ、手作りならではのおいしさを味わってください。
【3工程で完成】ホットケーキミックスで！ サツマイモのレンジ蒸しパン
材料を切って混ぜてレンジでチンするだけの簡単蒸しパンは、手軽なおやつや小腹満たしに最適。ハチミツをまとったサツマイモがほんのり甘く、やさしい味わいです。ホットケーキミックスを使うため、粉の計量がいらないのも良いところ。親子で一緒に作るのもおすすめですよ。
■和・洋・中華も！ バラエティ豊かな＜蒸しパン＞レシピ9選
ホットケーキミックスにココアパウダーを混ぜると、ほろ苦いココア風味の蒸しパンが手軽に作れます。生地がなめらかになるよう、卵や砂糖を順番に加えるのが成功の秘訣。レンジの加熱時間は型の大きさによって異なるため、様子を見ながら調整しましょう。
抹茶のほろ苦さが大人好みの蒸しパンです。抹茶の風味を引き立てるため、あえて砂糖を使わないのがポイント。淡い緑色が美しく、ちょっとした手土産にも喜ばれます。甘納豆は生地に混ぜ込むほか、食感のアクセントとしてトッピングするのも良いですね。
きな粉の使い道に迷ったときは、蒸しパンに活用しましょう。香ばしい香りと大豆の素朴な風味が楽しめますよ。きな粉に含まれるタンパク質や食物繊維が手軽に摂れるのもうれしいですね。砂糖不使用でカロリー控えめなのも大きな魅力です。
牛乳や水の代わりに、オレンジジュースとプレーンヨーグルトを使うと、爽やかな酸味としっとり感のある蒸しパンに仕上がります。ホットケーキミックスのほのかな甘みがあるので、砂糖なしでも十分満足できますよ。オレンジピールをトッピングすれば、見た目と香りがアップします。
フレッシュなミカン果汁をたっぷり入れた蒸しパンは、甘酸っぱさが後を引くおいしさ。マーマレードの濃厚な甘さも相まって、ついつい手が伸びます。ミカンの酸味が気になる子どもでも食べやすいので、ぜひ試してみてくださいね。
甘くないおかず系の蒸しパンなら、こちらのレシピがイチオシです。ホウレン草とチーズの組み合わせで、βカロテンやカルシウムなどが手軽に摂取できます。レシピではホウレン草を茹でていますが、冷凍でもOK。解凍したら水気をしっかり絞って加えるのが、生地が水っぽくならないコツです。
マッシュポテトの素を生地に混ぜ込む、食べ応え満点の蒸しパンです。黒ゴマの香ばしさと生地のモチモチ感がくせになり、大人にも子どもにも大好評。甘さが控えめなので、おやつだけでなく軽食や食事としても活躍します。
ふんわり食感が特徴のマーラーカオを、自宅で本格的に手作りしてみませんか？ 卵と黒砂糖をしっかり泡立てることで、口当たりの軽い生地に仕上がります。炊飯器に流し入れたら、あとはスイッチひとつでお任せできるのもうれしいポイントです。
クルクル巻いた形がかわいらしい花巻。シンプルな蒸しパンなので、角煮を挟んでサンドにしたり、エビチリや麻婆豆腐などピリ辛料理と一緒に食べたりすると最高です。少し手間はかかりますが、作りたてのやわらかな味わいをぜひ堪能してください。
■もう失敗しない！ 手軽な材料と道具でふんわり蒸しパンを
ホットケーキミックスやレンジ、炊飯器などを活用すれば、蒸しパンは驚くほど手軽に作れます。
ココアやきな粉といったおやつ系からホウレン草のおかず系、本格中華までバリエーションも豊富。ぜひ、手作りならではのふんわり、もっちりした食感を楽しみながら、日々の献立やおやつに活用してくださいね。
(ともみ)
