ふんわり、やわらかな食感で、子どもから大人まで愛される蒸しパン。今回は、E・レシピで人気のレシピを10選ご紹介します。


ホットケーキミックスやレンジを使った簡単なものから、本格的な中華風まで、味も形もバリエーション豊か。ぜひ、手作りならではのおいしさを味わってください。

【3工程で完成】ホットケーキミックスで！ サツマイモのレンジ蒸しパン
材料を切って混ぜてレンジでチンするだけの簡単蒸しパンは、手軽なおやつや小腹満たしに最適。ハチミツをまとったサツマイモがほんのり甘く、やさしい味わいです。ホットケーキミックスを使うため、粉の計量がいらないのも良いところ。親子で一緒に作るのもおすすめですよ。

ホットケーキミックスで！サツマイモのレンジ蒸しパン


【材料】（2人分）

サツマイモ 1/2本
  ハチミツ 大さじ 1
ホットケーキミックス 100g
卵 1個
牛乳 大さじ 3
サラダ油 大さじ 1

【下準備】

1、サツマイモは皮をむき、1cm角に切り、水に放って水気をきる。ぬれたまま耐熱容器に並べ、ハチミツをかけてラップをし、電子レンジで2分加熱する。



【作り方】

1、ボウルに卵を溶きほぐし、牛乳、サラダ油を加えて混ぜ合わせ、全体に混ざったらホットケーキミックスを加え、よく混ぜる。軽く汁気をきったサツマイモも加え、全体がよく混ざったらマフィン型に半分の量まで入れる。



2、電子レンジで3〜4分、様子をみながら加熱する(竹串を刺して、生地がついてこなくなるまで)。電子レンジは600Wを使用しています。





■和・洋・中華も！ バラエティ豊かな＜蒸しパン＞レシピ9選

ココア蒸しパン



ホットケーキミックスにココアパウダーを混ぜると、ほろ苦いココア風味の蒸しパンが手軽に作れます。生地がなめらかになるよう、卵や砂糖を順番に加えるのが成功の秘訣。レンジの加熱時間は型の大きさによって異なるため、様子を見ながら調整しましょう。

抹茶蒸しパン



抹茶のほろ苦さが大人好みの蒸しパンです。抹茶の風味を引き立てるため、あえて砂糖を使わないのがポイント。淡い緑色が美しく、ちょっとした手土産にも喜ばれます。甘納豆は生地に混ぜ込むほか、食感のアクセントとしてトッピングするのも良いですね。

レンジできな粉蒸しパン



きな粉の使い道に迷ったときは、蒸しパンに活用しましょう。香ばしい香りと大豆の素朴な風味が楽しめますよ。きな粉に含まれるタンパク質や食物繊維が手軽に摂れるのもうれしいですね。砂糖不使用でカロリー控えめなのも大きな魅力です。

ヨーグルト蒸しパン



牛乳や水の代わりに、オレンジジュースとプレーンヨーグルトを使うと、爽やかな酸味としっとり感のある蒸しパンに仕上がります。ホットケーキミックスのほのかな甘みがあるので、砂糖なしでも十分満足できますよ。オレンジピールをトッピングすれば、見た目香りがアップします。

ミカン風味蒸しパン



フレッシュなミカン果汁をたっぷり入れた蒸しパンは、甘酸っぱさが後を引くおいしさ。マーマレードの濃厚な甘さも相まって、ついつい手が伸びます。ミカンの酸味が気になる子どもでも食べやすいので、ぜひ試してみてくださいね。

ホウレン草蒸しパン



甘くないおかず系の蒸しパンなら、こちらのレシピがイチオシです。ホウレン草とチーズの組み合わせで、βカロテンやカルシウムなどが手軽に摂取できます。レシピではホウレン草を茹でていますが、冷凍でもOK。解凍したら水気をしっかり絞って加えるのが、生地が水っぽくならないコツです。

炊飯器で作るゴマ蒸しパン



マッシュポテトの素を生地に混ぜ込む、食べ応え満点の蒸しパンです。黒ゴマの香ばしさと生地のモチモチ感がくせになり、大人にも子どもにも大好評。甘さが控えめなので、おやつだけでなく軽食や食事としても活躍します。

馬拉米羊（マーラーカオ）



ふんわり食感が特徴のマーラーカオを、自宅で本格的に手作りしてみませんか？ 卵と黒砂糖をしっかり泡立てることで、口当たりの軽い生地に仕上がります。炊飯器に流し入れたら、あとはスイッチひとつでお任せできるのもうれしいポイントです。

中華風蒸しパン 花巻



クルクル巻いた形がかわいらしい花巻。シンプルな蒸しパンなので、角煮を挟んでサンドにしたり、エビチリや麻婆豆腐などピリ辛料理と一緒に食べたりすると最高です。少し手間はかかりますが、作りたてのやわらかな味わいをぜひ堪能してください。

■もう失敗しない！ 手軽な材料と道具でふんわり蒸しパン
ホットケーキミックスやレンジ、炊飯器などを活用すれば、蒸しパンは驚くほど手軽に作れます。

ココアやきな粉といったおやつ系からホウレン草のおかず系、本格中華までバリエーションも豊富。ぜひ、手作りならではのふんわり、もっちりした食感を楽しみながら、日々の献立やおやつに活用してくださいね。
