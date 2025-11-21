Image: Amazon

片手持ちができるかなり珍しいサイズ感のAndroidタブレット（Razer Edge Wi-Fiモデル）とモバイルゲーミングコントローラー（Razer Kishi V2 Pro for Android）のセットがセール価格で販売されています。

Razer Edge Wi-Fiモデル & Kishi V2 Pro Controller 29,800円 Amazonで見る PR PR

Razerの小型タブレット。ゲームで遊ぶもヨシ、調べ物に使うもヨシ

Image: Amazon

「Razer Edge Wi-Fiモデル」はAndroid OS搭載の小型タブレット。6.8インチのサイズ感は大型スマホと同じ感覚で使え、アプリを入れたらさまざまなコンテンツが楽しめるわけですが、そもそもこのサイズ感のAndroidタブレットってかなり珍しい。

Snapdragon G3x Gen 1を採用し6GBメモリを積んでいるため、だいたいのモバイルゲームは問題なくプレイできそうですし、144Hz対応AMOLED FHDディスプレイも視認性においては十分なスペック。

タブレットとして利用するときは映画を見たり、読書をするには少し物足りないサイズ感かもしれませんが、片手持ちができて携帯性にも優れてるという点においてはかなり魅力的。

取り外し可能なコントローラーは、スマホでゲームを遊びたいときにも活躍する

Image: Amazon

モバイルゲーミングコントローラーの「Razer Kishi V2 Pro for Android」を組み合わせて使えば、Androidのゲームをさらに快適に遊ぶことができますし、XboxやPCゲームのストリーミング子機にもなるため、ガンガン使っていきたいところ。また、遊びたいタイトルによっては手持ちのスマートフォンを差し込んでプレイできる手軽さも良いですね。

「Razer Kishi V2 Pro for Android」はブラックフライデーの先行セールで1万円を切っているため、その分を差し引くと約2万円で小型タブレットが手に入るということ。これはかなり惹かれますね…。

「Razer Edge Wi-Fiモデル」と「Razer Kishi V2 Pro for Android」がセットになったこちらの商品。現在43%オフの税込29800円で販売されているため、小型タブレットの購入を目的として買うのも十分アリな選択肢だと思いました。

Razer Edge Wi-Fiモデル & Kishi V2 Pro Controller 29,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon