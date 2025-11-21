グーグルストアでブラックフライデーセールが始まった。Google PixelやGoogle Pixel Watchなどがお得に購入できる。期間は12月3日まで。

セール対象製品

セール対象の製品として、「Google Pixel 8 Pro」が15万9900円→9万9800円、「Google Pixel 9a」が7万9900円→6万5800円、「Google Pixel 9 Pro」が15万9900円→12万7800円で購入できる。

ストアポイント＋下取り還元対象製品

一部の製品は、ストアポイント付与と対象スマホの下取りによる高額還元でお得に購入できる。

Google Pixel 10／10 Pro／10 Pro XL／10 Pro Fold

「Google Pixel 10」シリーズは、次回以降使えるGoogleストアポイント1万5000円分付与＋対象スマホの下取りによる高額還元で、最大7万5000円分お得に購入できる。「iPhone 14 Pro」の下取りで、最大6万円の払い戻しとなる。

Google Pixel Watch 3

「Google Pixel Watch 3」は、最大1万2820円の値引き＋対象スマートウォッチの下取りで、最大2万820円お得に購入できる。「Google Pixel Watch 2」の下取りで、最大8000円の払い戻しとなる。

ストアポイントプレゼント

「Google Pixel Buds 2a」の購入で、次回以降利用できる6000円分のGoogleストアポイントが進呈される。