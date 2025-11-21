あの「清原和博」の名前が加わった。

巨人が、23日のファンフェスタ終了後に東京ドームで開催する「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に、清原和博氏（58）と入来祐作氏の出演が決まった、と発表した。

ほかの出演者は以下の通り。

松井秀喜、高橋由伸、工藤公康、仁志敏久、元木大介、清水隆行、前田幸長、村田善則、岡島秀樹、斉藤宜之、條辺剛、清原和博、入来祐作

清原氏は、05年のオフに戦力外通告を受けて退団して以降、「巨人主催のイベントに出演するのはこれが初めてではないか」（関係者）という。その間、逮捕される事件もあった。長く途絶えていた巨人との関係が修復の時を迎えたのだとすれば結構なことだが、

「それと引き換えに…というわけではありませんが、今度は盟友の桑田が巨人と冷戦状態になってしまった」

と、巨人OB。

大きな溝が生じたのは間違いない

実際、イベントの出演者に現時点で「桑田真澄」の名前は入っていない。21年に巨人の一軍投手チーフコーチとして現場復帰し、投手チーフコーチ、ファーム総監督を経て、24年から二軍監督に就任、今季はイースタン・リーグ優勝に導いたが……。

「にもかかわらず、今季終了後に電撃退団。球団から助っ人外国人獲得を担当する国際部への異動を打診され、現場にこだわりがある本人がこれを拒否した。球団からは、V逸した一軍の敗因を“若手の育成が滞っている”と桑田二軍監督のマネジメントにも求められ、ケツをまくった格好でした。19日に山口寿一オーナーが桑田退団に触れ、『今回は残念ながらうまく噛み合わなかったが、縁が切れたわけではないと私は思っている。是非また力を貸して欲しい』と、わだかまりがないようなことを言っていましたが、大きな溝が生じたのは間違いありません」（巨人OB）

イベントに集結するのは、02年の優勝メンバー。この年、桑田は23試合に登板して12勝6敗、防御率2.22。4年ぶりの2ケタ勝利、15年ぶりの最優秀防御率のタイトルを獲得し、優勝に大きく貢献した。イベント参加の資格は十分にあるわけだが、巨人主催イベントでの「KKコンビ」復活は幻に終わりそうである。