元プロ野球選手で野球解説者の清原和博氏が4月22日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「清原さん&野村さんが現役時代に行きたかった球団は!? 今でも腹立つエピソードとは!?」に出演。西武時代に納得がいかなかったという独自の「罰金制度」について振り返った。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○西武時代の「罰金制度」で意外な結末「現役時代、思い出すと今でも腹が立つことがある」という質問に