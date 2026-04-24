元プロ野球選手で野球解説者の清原和博氏が22日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「清原さん&野村さんが現役時代に行きたかった球団は!? 今でも腹立つエピソードとは!?」に出演。FA移籍先に阪神を選ばなかった理由を明かした。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○阪神ではなく巨人を選んだ理由「現役時代、ほかにも行きたい球団があった」という質問に対し、「◯」の札を挙げた清原氏は、「皆さんご