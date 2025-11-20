この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マニアック天気」を運営する気象予報士の松浦悠真氏が、「【１ヶ月予報】冬型気圧配置は弱い 北ほど高温少雪」と題した動画で、11月20日発表の最新1ヶ月天気予報の詳細とその背景について解説した。



松浦氏は「北ほど高温傾向が顕著になりそうです」と述べ、北日本で特に高温が見込まれる点をまず指摘。降水量や雪の量についても触れ、「雪の量は少し少なめになっていく」という見通しを示した。具体的には「北日本では高温の確率が50％と高く、気温が高い予想。西日本から東日本は平年並みですが、関東甲信や北陸ではやや高い傾向で、沖縄・奄美は平年並み」と解説。降水量は「北海道の日本海側ではやや多め、東北太平洋側や東日本は少なく、西日本も少雨傾向が顕著」とした上で、日照時間は全国的に多くなると語った。



一方で、今回の予報の根拠として「負の北極振動」「極渦の分裂」など専門的な気象現象をわかりやすく説明。「ブロッキング高気圧が北極付近にでき、極渦が分裂して寒気の南下は主にシベリア方面。日本付近に強い寒気が長期間流れ込むパターンは少ない」としつつも、「短期間で急に強い寒気が流れ込むことがあり、短期間の大雪も十分あり得る」と警鐘を鳴らした。そのため平年より気温が高い月であっても「急な低温や雪に注意が必要」と強調。「先日も青森の酸ヶ湯では早くも1mの積雪を記録したように、『期間は短くても、強い寒気で一気に雪が増えるパターンもある』」とリアルな注意点を提示した。



最後に松浦氏は「負の北極振動が今冬1月、2月にも続く見込み」とし、「この冬の特徴をよく捉えている1ヶ月予報になっている」と自信をのぞかせた。