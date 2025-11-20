3Ï¢µÙ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹Ô³ÚÆüÏÂ¤È¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¡¡Ä«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤Î´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¡¡²Ð¤Î¸µ¤Ë¤âÃí°Õ
3Ï¢µÙ¤Ï°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î24Æü(·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤ÏÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢À¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£¶å½£¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ëÊý¤Ï±«¶ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥«¥Ý¥«¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É÷¤¬²º¤ä¤«¤Ç¡¢¾®½ÕÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä«¤ÈÌë¤Ï¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤Î´¨ÃÈº¹¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÈÍÕ¼í¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢É¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÊý¤ÏÃë´Ö¤Ç¤â¾åÃå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â
¹âÃÎ¤äÊ¡²¬¤Ç¤Ï22Æü(ÅÚ)¤È23Æü(Æü¡¦¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü)¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬19¡î¤«¤é20¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÏÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç²á¤´¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Ìë¤Ï10ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°¤â24Æü(·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï20¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤Îµ¤²¹º¹¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤³Ê¹¥¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤âºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹Ô¤¯¾ì½ê¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ð»ö¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È
À²¤ì¤ëÆü¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤ªÈ©¤ä¥Î¥É¤Î¥±¥¢¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤â½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÐºÒ¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤Ï¡¢¿å¤Ç´°Á´¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£µÛ¤¤³Ì¤ò³¥»®¤Ë¤¿¤á¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤Ð¤³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤ä½¢¿²¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤ò¾Ã¤¹¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£Âæ½ê¤Î¥³¥ó¥í¤Î¼þ°Ï¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢²Ð¤¬ÆéÄì¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä´ÍýÃæ¤Ï¥³¥ó¥í¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢¥³¥ó¥í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤ò¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ÅÅ²½À½ÉÊ¤Î¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢È¯²Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤³ÂÇÛÀþ¤ä¥³¡¼¥É¤òÂ«¤Í¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¥³¡¼¥É¤¬²È¶ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥×¥é¥°¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÏÄê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥×¥é¥°¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î²ÐºÒ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½»ÂðÍÑ¤Î²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êü²Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
25Æü(²Ð)¡Á26Æü(¿å)º¢¤ÏËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤
25Æü(²Ð)º¢¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÜ½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¡¢26Æü(¿å)º¢¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÀ¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
25Æü(²Ð)¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¡¢26Æü(¿å)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏËÌÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤ÎÈ¯Ã£¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À²¤ì¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âµ¤²¹¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¡¢´¨¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÄ«ÈÕ¤ÈÃë´Ö¤Î´¨ÃÈº¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
