阪急うめだ本店（大阪市北区）9階催場・祝祭広場で11月19日、「クリスマスマーケット2025」が始まった。



今年は「白」にフォーカスし、雪のベールに彩られた神秘的に輝く真っ白な世界「Warmest White Christmas」を展開する。会場には81店（フードは31店）が出店し、クリスマスグッズやオーナメントなどを販売するほか、同店限定の白いドーナツや白いホットドッグなどのフードを用意する。



営業時間は10時～20時。催場は12月21日まで（同日は17時まで）、祝祭広場は12月25日まで（同日は17時まで）。