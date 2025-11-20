この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

阪急うめだ本店（大阪市北区）9階催場・祝祭広場で11月19日、「クリスマスマーケット2025」が始まった。

今年は「白」にフォーカスし、雪のベールに彩られた神秘的に輝く真っ白な世界「Warmest White Christmas」を展開する。会場には81店（フードは31店）が出店し、クリスマスグッズやオーナメントなどを販売するほか、同店限定の白いドーナツや白いホットドッグなどのフードを用意する。

営業時間は10時～20時。催場は12月21日まで（同日は17時まで）、祝祭広場は12月25日まで（同日は17時まで）。

