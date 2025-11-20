¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î¡×¡Êº¸¡Ë¤ÈÀµµ¬ÉÊ¡Ê±¦¡Ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î°ã¤¤°Ê¾å¤Ë¡¢Ê®¼Íµ÷Î¥¤â¡¢·§¤ËÍ­¸ú¤ÊÀ®Ê¬ÆâÍÆ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥¸¥å¥¦¥Û¥¦ / Tokyo Juho, Inc.¤µ¤ó¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

Áê¼¡¤°·§¤Î½ÐË×¤È¿Í¿È»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡Ê¥¯¥Þ½ü¤±¥¹¥×¥ì¡¼¡Ë¡×¤¬ÉÊÇö¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢·§¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ½ÐÍè¤Ê¤¤¥Ë¥»¥â¥Î¤Î¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡ÚÆ°²è¡ÛÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¥Ë¥»¥â¥Î¤ÈËÜÊª¤ÎÊ®¼Í¤Îº¹

¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤Ï¹â²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Î´í¸±¤âÈ¼¤¦¤¿¤á¡¢³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î»î¤·¿á¤­¤¬Æñ¤·¤¤¡£

Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î¡×¤È¡ÖËÜÊª¡×

¤½¤³¤Ç¡¢Àµµ¬ÉÊ¤Î¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤ò¼è¤ê°·¤¦¡¢½Æ´ï¡¢¼íÎÄ¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦ËÉÈÈÍÑÉÊÅù¤ÎÍ¢Æþ¡¦²·¡¦¾®Çä¤êÈÎÇä¤ò¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥¸¥å¥¦¥Û¥¦ / Tokyo Juho, Inc. (@tokyojuho) ¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ë¥»¥â¥Î¤ÈËÜÊª¤Î¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤ÎÊ®¼Íº¹¤ÎÆ°²è¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£

¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î¡×¤ÎÊ®¼Íµ÷Î¥¤Ï5mÁ°¸å¡£À®Ê¬ÆâÍÆ¤â·§¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£

°ìÊý¡¢¡ÖÀµµ¬ÉÊ¡×¤ÎÊ®¼Íµ÷Î¥¤Ï10m¤È¡¢¥Ë¥»¥â¥Î¤ÎÌó2ÇÜ¡£

»£±Æ»þ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥×¥ì¡¼¤Ïµì¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖSABRE¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¼¥º¥Þ¥ó ¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¡ÊÊ®¼Íµ÷Î¥10.5m¡Ë¤Ç¡¢¸½¹ÔÉÊ¤Ï12m¤ÎÊ®Ì¸µ÷Î¥¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£

¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤ÏÉ÷¸þ¤­¤¬½ÅÍ×

¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥¸¥å¥¦¥Û¥¦¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ°²èÆâ¤Ç¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»£±ÆÃÏ°è¤ÎÍ­³²¶î½ü°÷¤Ç¡¢ÉÒÏÓæ«»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÅÚ²°¹ÀÇ·¤µ¤ó¡£

¡Ö°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤Ê¤ê¹­¤¤¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙÃÏ¤è¤êÈ¾·ÂÌó50mµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤½»Âð¤è¤êÈ¾·ÂÌóÌó1kmµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ü¥¿¥óÉôÊ¬¤Î¸Ç¤µ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î¥µ¥¤¥É¥Ö¥ì¡¼¥­¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¸Ç¤µ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤È¤Ï¥Ü¥¿¥óÉôÊ¬¤Î·Á¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢²¡¤¹ºÝ¤Î´¶³Ð¤Ï¾¯¤·ÆÈÆÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¿á¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ë¹½¤ÊÀª¤¤¤ÇÊ®¼Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È»þ¤ÏÉ÷¸þ¤­¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤à¤»¤ë¤Û¤ÉÇ´Ëì¤Ë¶¯¤¤»É·ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¸þ¤­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¹¥×¥ì¡¼À®Ê¬¤¬¿ÈÂÎ¤äÉþ¤Ê¤É¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï¤¹¤°¤ËÀÐ¸´¤òÍÑ¤¤¤Æ¼êÀö¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥¸¥å¥¦¥Û¥¦ / Tokyo Juho, Inc.¤µ¤ó¡Ë

Ì¿¤ò¼é¤ë¸°¤Ï¡ÖÎäÀÅ¡×¡Ö·§¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¡×

Àµµ¬ÉÊ¤Ï10m°Ê¾åÊ®¼Íµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¡Ö·§¡×¤¬¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Öµ¶Êª¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ËÜÊª¤Ç¤â¤³¤ÎÄøÅÙ¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£

¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·§¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì²ó¤Ç»È¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÏÊ£¿ô²óÊ®¼Í½ÐÍè¤Þ¤¹¤·¡¢É÷¸þ¤­¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð20m°Ê¾åÀè¤Þ¤ÇÆÏ¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤º¤Ï¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ë¡¢·§¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£»öÁ°¤Ë¡Ø¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡Ù¤ÎÀâÌÀ½ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥¸¥å¥¦¥Û¥¦ / Tokyo Juho, Inc.¤µ¤ó¡Ë

¡ã°Ê²¼¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥¸¥å¥¦¥Û¥¦ / Tokyo Juho, Inc.¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¡¢·ÈÂÓ¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤³¤È¡ä

­¡·§¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È

¾ï¤ËÎäÀÅ¤Ë¡¢·§¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÀâÌÀ½ñ¤ò»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£

­¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1²ó¤Ç»È¤¤ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤³¤È

Ê£¿ô²óÊ®¼Í½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·°ìÅÙ¤Ç¤âÊ®¼Í¤·¤¿¤é¡¢¸åÆü½èÊ¬¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

­£·§¤¬¶á¤¤»þ¡Ê¥¹¥×¥ì¡¼¤¬ÆÏ¤¯ÈÏ°ÏÆâ¡Ë¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È

É÷¸þ¤­¤Î¾ò·ï¤¬ÎÉ¤¤¾ì¹ç¤Ï20m°Ê¾åÆÏ¤­¤Þ¤¹¡£

­¤É÷¸þ¤­¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È

½ÐÍè¤ì¤ÐÉ÷²¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ®¼Í¤¹¤ë¤³¤È¡£É÷¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È»ÈÍÑ¼Ô¤â´¬¤­Åº¤¨Èï³²¤¬µ¯¤­¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ÷¾å¤ËÊ®¼Í¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê·§¤¬¶á¤¤¾õÂÖ¡Ê¥¹¥×¥ì¡¼¤¬ÆÏ¤¯µ÷Î¥¡Ë¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢·§¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î°ÌÃÖ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£

­¥¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ

·ÈÂÓ¤ÎÍýÍ³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ½ÐÍè¤ë¤³¤È¤È¡¢·ÈÂÓ¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¹ÔÆ°Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·§°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ç·ÈÂÓ¤¹¤ë¤È·ÚÈÈºáË¡¤ËÄñ¿¨¤·¤Þ¤¹¡£

OK¤Ê¾ì¹ç¤ÎÎã¡§·§¤¬½ÐË×¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡¢¤ª¤è¤Ó½ÐË×¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¶áÎÙÃÏ°è¤Ë¤Æ·ÈÂÓ¤·¤Æ»¶Êâ¤äÄÌ¶Ð¡£

NG¤Ê¾ì¹ç¤ÎÎã¡§·§¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë½Ð¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¡¢ÀéÍÕ¡¢¶å½£¡¢²­ÆìÅù¤Ç·ÈÂÓ¤·¤Æ»¶Êâ¤äÄÌ¶Ð¡Ê¤¿¤À¤·¡¢·§¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÀ¸Â©¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ì¤ÐÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£·§¤â±Ë¤®¤Þ¤¹¡Ë¡£

¢¨¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµï½»ÃÏ°è¤ä¶ÐÌ³ÃÏ°è¤Î½ê³í¤Î·Ù»¡½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ã¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥¦¥­¥ç¥¦¥¸¥å¥¦¥Û¥¦ / Tokyo Juho, Inc.¡ä

