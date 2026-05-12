5月11日（現地時間10日、日付は以下同）に行われた「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス準決勝第4戦で、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマがフレイグラント2ファウルによって退場処分を受けた。試合後、ウェンバンヤマのフレイグラント2に関して追加処分が科されるかどうか、リーグによる審査が行われることとなっていた。 現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニ