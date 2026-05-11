中道改革連合の皇族数確保策を巡る検討本部の会合で、あいさつする笠浩史本部長＝11日午後、国会中道改革連合は11日、皇族数確保策を巡り検討本部の会合を開き、政府の有識者会議の主要2案を基本的に容認する取りまとめ案を了承した。女性皇族の配偶者と子の身分は「当事者のご意向など個別の事情を勘案し、適時適切に対応する」とし、付則の検討条項に定めることを求めた。衆参両院は全党派が出席する全体会議を15日に開く方向