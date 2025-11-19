3ËÜÂ¤ÎÇ¤Õ¤¯¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¡È¹ÊóÉôÄ¹¡É¤ËÂç½ÐÀ¤¡¡µß½õ¤«¤é8Ç¯¡ÄSNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î»Ñ¤¬½ñÀÒ²½
¡¡ÀÐ¹õ¸¬¸ã¡Ø3ËÜÂ¤ÎÊÝ¸îÇ¤Õ¤¯¤Ï¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¹ÊóÉôÄ¹¡¡¥Ë¥ã¥ó¤È¼Ò°÷¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ù¡Ê»³¤È·ÌÃ«¼Ò¡Ë¤¬11·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSNS¤ÇÂç¿Íµ¤¡¡3ËÜÂ¤ÎÊÝ¸îÇ¡¦¤Õ¤¯
¡¡ÀÐÀî¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë±¿Á÷²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü¾Ï¡£²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬3ËÜÂ¤ÎÇ¡¦¤Õ¤¯¡£¤Õ¤¯¤Ï13ºÐ¤Î¥á¥¹Ç¡£8Ç¯Á°¡¢±¿Á÷²ñ¼Ò¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¿ô±©¤Î¥«¥é¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ìÉÎ»à¾õÂÖ¤Î¤È¤³¤í¤ò¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±¦Á°µÓ¤ËÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î´ÇÉÂ¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Î¹ÃÈå¤â¤¢¤Ã¤Æ°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¡¢¼ÒÆâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÅªÂ¸ºß¤Ë¡£¡Ö²ñ¼Ò¤ËÊ¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤Õ¤¯¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Õ¤¯¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬Áý¤¨¡¢2025Ç¯11·î¸½ºßÌó16Ëü8000¿Í¡£3ËÜÂ¤Ç¸µµ¤¤ËÁö¤ê²ó¤ë»Ñ¤ä¡¢¤½¤Î¼«Í³ËÛÊü¤Ç°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Õ¤¯¤Ï¡¢¹ÊóÉôÄ¹ÂåÍý¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¹ÊóÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÃÎ¤é¤»¤¶¤ëÈëÏÃ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿ÀÐ¹õ¤µ¤ó¤Î¼èºà¥ë¥Ý¤ò¼´¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÆ°²è¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Úー¥¸¤ä¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Õ¤¯¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë