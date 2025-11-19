ÌÜ¹õÏ¡¡¡±Ç²è¡Ø¶µ¾ì¡Ù½Ð±é·èÄê¤ÎÎ¢¤Ç¥Õ¥¸¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿3Ç¯±Û¤·¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É·×²è
ÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¡¦»°±ºæÆÊ¿¡Ê37¡Ë¡¦Ê¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ç26Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²èÈÇ¤Ë¡¢²áµîºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÎòÂåÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¡È¶µ¾ì¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦ÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÈëÌ©¡¦µ¿Ç°¡¦³ëÆ£¤ä¶ìÇº¤Ê¤É¤ò±Ô¤¯¸«È´¤¯¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÎä¹óÌµÈæ¤Ê¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¡£¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢É÷´Ö¤Ï·Ù»¡´±¤ÎÅ¬À¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿À¸ÅÌ¤ËÂà¹»ÆÏ¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡Æ20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É60¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ï¡¢¡Ç21Ç¯¤ËÂ³ÊÔ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ç23Ç¯¤Ë¤ÏÉ÷´Ö¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡Ù¤¬·î9ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë±Ç²èÈÇ¤Ï¡¢¡Ç26Ç¯1·î1Æü¤è¤êÁ°ÊÔ¤Î¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡Ù¤¬Netflix¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢2·î20Æü¤«¤é¸åÊÔ¤Î¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡Ù¤¬·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤¸¤Ä¤Ïº£²ó¤Î±Ç²èÈÇ¤ÏÀ©ºî¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î±Ç²èÈÇ¤Ï¡¢Åö½é¤Ï¡Ç24Ç¯½Õ¤ËÃ±È¯¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¸ÅÌÌò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â½ª¤¨¤ÆÂæËÜ¤â¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ç23Ç¯9·î¡¢ÆÍÇ¡À©ºî¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¼ýÏ¿±ä´ü¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ç23Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¤ä¤ä¿¤ÓÇº¤ó¤À¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À©ºî¿Ø¤Ï¡È¼¡¤³¤½¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Þ¤ÇµÓËÜ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ýÏ¿¤ò±ä´ü¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ç26Ç¯1·î¤Ë±Ç²èÈÇ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ëº£ºî¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ÏÀ©ºî¿Ø¤Î¡È¤¢¤ë»×ÏÇ¡É¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâ¤Ç¤Ï¡Æ22Ç¯¤ÎÅßº¢¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤Î·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÈÀî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬¡¢¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢À¤´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ç¼«¿®²á¾ê¤ÊÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤¿Àî¸ý¤µ¤ó¤È¡¢¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤ÇÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ê¤Î¤ËÝµ¶þ¤·¤¿»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿À¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ò¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ÇºÆ¶¦±é¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¡Ç23Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤¬·Ù»¡³Ø¹»¤ËÉëÇ¤¤¹¤ëÁ°Æüëý¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êª¸ì¤Î»þ·ÏÎóÅª¤Ë2¿Í¤Î½Ð±é¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎºÆ¶¦±é¤Ï¥Õ¥¸¤È¤·¤Æ¤âÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÌÜ¹õ¤ÈÀî¸ý¤Ï¡Æ24Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFENDI¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Øsilent¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é
¡ÔFENDI¤µ¤ó¤Çsilent¤ò¤Þ¤¿ºÆ¸½¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ÆºÇ¹â¡Õ
¡Ô¤³¤ì¤Ï¤â¤¦silent¤ÎÂ³¤¡Õ
¡Ôµ×¡¹¤Ë¤³¤Î2¿Í¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¶¦±é¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç3Ç¯±Û¤·¤Î¡ÈºÆ³«¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£