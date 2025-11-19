¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëIDOLiSH7¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¡7¿Í¤Îµ°À×¤¬½É¤¹¡ÈÌÀÆü¤Ø¤ÎÎÏ¡É
¡¡IDOLiSH7¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó First BEAT! ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¤ÎÁ°ÊÔ¤¬10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸åÊÔ¤Ï12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£IDOLiSH7¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ø·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¤Ë¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤Î¤¿¤á¤Ë¶ìÇº¤äº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ëÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î¿¿²Á¤òÌÜ·â¤·¤¿¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà¤é¤¬½É¤¹¡ÈÌÀÆü¤Ø¤ÎÎÏ¡É¤ÎÀµÂÎ¤ò¡¢Èà¤é¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¤â¤È¤Ëº£°ìÅÙÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó First BEAT! ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì´Þ¤à¥¹¥Èー¥êー¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ËÜÊÔ¤òÌ¤»ëÄ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê
¡¡2015Ç¯¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¡£¥¢¥×¥ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥Ë¥á¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ëËÜºî¤Î¡¢2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù1´ü¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿·à¾ìÁí½¸ÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¤¬10·î3Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¡¢¸åÊÔ¤Ï12·î5Æü¤è¤ê¸ø³«¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¿·¶Ê¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¡¢·à¾ì¥é¥¤¥Ö¤â¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ë¼¡¤°¥í¥ó¥°¥é¥ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢CG¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â´°ÇäÉ¬»ê¤È¤Ê¤ë¥¹ー¥Ñー¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿IDOLiSH7¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¡È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡É¤ÎÌ¾¾Î¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤Î³èÆ°¤ò»Ù¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î²»³Ú¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Èà¤é¤ò¸«¼é¤ë¡È»ä¤¿¤Á¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿7¿Í¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó First BEAT! ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¤ÎÁ°ÊÔ¤À¡£
¢£¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿7¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡¡Èà¤é¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó First BEAT! ·à¾ìÁí½¸ÊÔ¡Ù¤ÎÊª¸ì¡£¥¢¥×¥ê¤À¤±¤ÇÈà¤é¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï¾®Ä»Í·»öÌ³½ê¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤À¤Ã¤¿¡£ÀÖ¥Áー¥à¤ÈÇò¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ð¥¹¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂÀô°ì¿¥¤ÈÆó³¬Æ²ÂçÏÂ¡¢ÏÂÀô»°·î¡¢»ÍÍÕ´Ä¡¢°©ºäÁÔ¸Þ¡¢Ï»Ìï¥Ê¥®¡¢¼·À¥Î¦¤Î7¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¾®Ä»Í·»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Âç¿ÀËüÍý¤¬¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¾®Ä»Í·ËÂ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¾ìÌÌ¤À¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê·àÈ¼¤¬·à¾ì¤Ë¶Á¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Î¿´Ìö¤ë´¶³Ð¤¬¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËÁÉ¤ë¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ËÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ë½¸¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ëËÁÆ¬¤«¤é¡¢¡È²û¤«¤·¤µ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤ÎÆü¤Ë¶»¤Ë½É¤Ã¤¿¡ÖÈà¤é¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿7¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¿¥¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆ´¤ì¤ë·»¡¦»°·î¤Î¤¿¤á¡¢»°·î¤ÏÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¼¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¤ÏÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÎ¦¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÁÐ»Ò¤Î·»¤ÈÆ±¤¸¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡£Áê¼ê¤Ø¤È¶á¤Å¤¡¢Íý²ò¤ò¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¾×ÆÍ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌäÂê¤ò¤È¤â¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢IDOLiSH7¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î´ñÀ×¤Îµ°À×¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò·à¾ì¤Ç¤¿¤É¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÅö»þ¤ÎÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤¦°ìÅÙ»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÈà¤é¤¬ÌÄ¤é¤¹¡ØFirst BEAT¡Ù¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖWiSH VOYAGE¡×¡ÖMONSTER GENERATiON¡×¡Ä¡ÄIDOLiSH7¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬ÁÉ¤ë
¡¡Êª¸ì¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¢¥Ë¥á1´ü¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖWiSH VOYAGE¡×¤¬·à¾ì¤Ç¶Á¤¯¤È¡¢·à¾ì¤Ï¥é¥¤¥Ö´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤ëÎ¦¤ÎÆ·¡¢¤½¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤¦°ì¿¥¤¿¤Á¤Î»Ñ――¡£ÃÆ¤à¥À¥ó¥¹¥Óー¥È¤È´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿7¿§¤ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÌöÆ°´¶¤Ç·à¾ì¤Ï°ìµ¤¤Ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤Î»ÈÍÑ¤äÀ¼½Ð¤·¡¢Çï¼ê¤¬²ÄÇ½¤Ê¡È±þ±ç¾å±Ç¡É¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥¤¥Ö´¶¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£2018Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇËè½µ¿´¤òÌö¤é¤»¤¿µ²±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢7¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤¦»Ñ¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿»×¤¤½Ð¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢³Ú¶Ê¤È¤È¤â¤ËÁÉ¤ê¤µ¤¨¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¾þ¤ë1¶ÊÌÜ¤«¤é¡Ò²¿¤¬Àµ²ò¤«¤Ã¤Æ¡¿Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é Try and Jump!¡¿¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤¢¤¦¡¿ËÍ¤é¤Î It¡Çs Only Way!¡Ó¤È²Î¤¤¾å¤²¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼ê¤ÇÂ¤ê¤ë¤Û¤É¤Î´ÑµÒ¤·¤«½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿½é¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¡¢IDOLiSH7¤Î¡ÖMONSTER GENERATiON¡×¡£¥Á¥é¥·¤ò·üÌ¿¤ËÇÛ¤ê¡¢Èà¤é¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤·¤¿½é¥¹¥Æー¥¸¤òÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢9¿Í¤Î´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·à¾ì¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë´ÑµÒ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥é¥·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÌî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ø¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¡È9¿Í¤Î´ÑµÒ¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢IDOLiSH7¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤¤ê¤Î½é¥é¥¤¥Ö¤Î¡ÖMONSTER GENERATiON¡×¤ÇÁÉ¤ë¤Î¤À¡£½é¥é¥¤¥Ö¤ÎÂç²ñ¾ì¤Ï»¶¡¹¤Ê½¸µÒ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤é¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë9¿Í¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢IDOLiSH7¤Ï¡Ò¤³¤ÎMelody¤¬¤¤¤Ä¤«¤Ï¡ÊFly! High! Fly!¡Ë¡¿À¤³¦Ãæ Î¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¿¶Á¤± Fly away¡Ó¤È²Î¤Ã¤¿¤Î¤À¡£½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²ñ¾ì¤òËþ°÷¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÂ©´¬¤¯Èà¤é¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¤Þ¤À·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤ï¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¡¢±Ç²è´Û¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÆú¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¯Èà¤é¤¬¡ÈÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¡É
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢²ÎÀ¼¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ËÎÏ¤È¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡¢¡ÈÌÀÆü¤Ø¤ÎÎÏ¡É¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¡¢»þ¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÃÊ¤º¤ÄÃå¼Â¤Ë¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¯IDOLiSH7¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸½¼Â¤òÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥í°Õ¼±¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢´öÅÙ¤â¤Îº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤ë»þ¤Ï²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÎÇ®¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤Þ¤¿°Å·¸õ¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢´Ä¤Î¥À¥ó¥¹¤ÈÁÔ¸Þ¤Î²Î¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎºÝ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖDancing¡çBEAT!!¡×¤À¡£
¡¡Íë±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë²»¤¬ºÆ¤ÓÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¡Ò¤Õ¤ÈÎÙ ¸«¤ë¤ÈÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡¿ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÈù¾Ð¤ó¤Ç¤ë¥¥ß¤Ë...Be there!¡Ó¤È²Î¤Ã¤¿ÁÔ¸Þ¤Î²Î¤ÇºÆ³«¤¹¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Èà¤Î¡Ò¤Õ¤ÈÎÙ¡Ó¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á7¿Í¤Ø¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿Æ·¤ò¸þ¤±¤ë´ÑµÒ¤¿¤Á¤À¤í¤¦¡£Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤º¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿7¿Í¤Ï¡¢´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ì¿´¤Ë¼õ¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡¢¡ÖDancing¡çBEAT!!¡×¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¸«¼é¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î²Î¤Ë»×¤¤¤ò¾è¤»¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¤Ä¤é¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤½¤Î²ÎÀ¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤À¡£IDOLiSH7¤Ï¤³¤³¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¡ÈÌÀÆü¤Ø¤ÎÎÏ¡É¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÂ©¿á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È´öÅÙ¤âÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¥·ー¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢IDOLiSH7¤¬²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤Ì¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¶»¤òÄË¤á¤¿½Ö´Ö¤â¡¢´î¤Ó¤Î½Ö´Ö¤â¡¢²ù¤ä¤ó¤À»×¤¤¤Þ¤Ç¤ò¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ëÍ¦µ¤¤ä³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿7¿Í¤Ï¡¢IDOLiSH7¤Ë¤Ê¤ëÆ»Äø¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÎÏ¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·à¾ìÁí½¸ÊÔ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÈà¤é¤È¡¢¤½¤³¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ëºÇ½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ï¡¢´Ñ¤ëÅÙ¤Ë¼«¿È¤ÎÆü¡¹¤ËÅô¤ëÇ®¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹µ¯ÇúºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÌÀÆü¤Ø¤ÎÎÏ¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¤¨¤Ó¤µ¤ï¤Ê¤Á¡Ë