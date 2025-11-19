【ロッテリア】苺フェア開催（250円〜） 「あまおう」や「とちあいか」を使用した期間限定スイーツが登場
ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年11月26日（水）から期間限定で、「苺フェア」を開催する。フェアでは、“あまおう”や“とちあいか”を使用したスイーツなどの４品が発売されるという。
濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”ならではの味わいが楽しめるのが「〜ベリーマカロン付き〜 ごろっと苺パフェシェーキ」。“あまおう”の果汁入りシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリーム、苺の果肉入りソース、ベリーマカロンなどがトッピングされたスイーツ。また、フェア限定フレーバーとして「シェーキ あまおう苺」も販売するという。
“とちあいか”の濃厚な甘みと練乳のコクがマッチした、深い味わいが楽しめる「苺ミルクパイ」。“とちあいか”のピューレを使用した苺クリームと練乳クリームの二層のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ。
「ディップチュロ ごろっと苺」は、苺の果肉がごろっと入ったソースとホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しめる逸品。
※表示価格は全て税込
※一部店舗では価格が異なる
※一部店舗を除く143店舗で販売予定（11月19日時点）
※2026年1月上旬まで販売予定。なくなり次第終了
※「〜ベリーマカロン付き〜 ごろっと苺パフェシェーキ」と「シェーキ あまおう苺」は、機器調整により販売していない場合がある。また、デリバリーでの販売はない
【商品概要】
〜ベリーマカロン付き〜ごろっと苺パフェシェーキ
・価格
490円
・商品概要
濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”ならではの味わいが楽しめるパフェのようなシェーキ。
※あまおう苺果汁0.3%使用
〜ベリーマカロン付き〜ごろっと苺パフェシェーキ
【商品名】
苺ミルクパイ
・価格
250円
・商品概要
“とちあいか”のピューレを使用した苺クリームと練乳クリームの二層のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ
苺ミルクパイ
【商品名】
ディップチュロ ごろっと苺
・価格
290円
・商品概要
苺の果肉がごろっと入ったソースとホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しめるスイーツ。
ディップチュロ ごろっと苺
【商品名】
シェーキ あまおう苺
・価格
290円
・商品概要
“フェア限定フレーバーのシェーキ。あまおう”の果汁入りシロップを使用しているという。
※あまおう苺果汁0.3%使用
シェーキ あまおう苺