【ロッテリア】苺フェア開催（250円〜）　「あまおう」や「とちあいか」を使用した期間限定スイーツが登場

ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、2025年11月26日（水）から期間限定で、「苺フェア」を開催する。フェアでは、“あまおう”や“とちあいか”を使用したスイーツなどの４品が発売されるという。

濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”ならではの味わいが楽しめるのが「〜ベリーマカロン付き〜 ごろっと苺パフェシェーキ」。“あまおう”の果汁入りシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリーム、苺の果肉入りソース、ベリーマカロンなどがトッピングされたスイーツ。また、フェア限定フレーバーとして「シェーキ あまおう苺」も販売するという。

“とちあいか”の濃厚な甘みと練乳のコクがマッチした、深い味わいが楽しめる「苺ミルクパイ」。“とちあいか”のピューレを使用した苺クリームと練乳クリームの二層のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ。

「ディップチュロ ごろっと苺」は、苺の果肉がごろっと入ったソースとホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しめる逸品。

※表示価格は全て税込

※一部店舗では価格が異なる

※一部店舗を除く143店舗で販売予定（11月19日時点）

※2026年1月上旬まで販売予定。なくなり次第終了

※「〜ベリーマカロン付き〜 ごろっと苺パフェシェーキ」と「シェーキ あまおう苺」は、機器調整により販売していない場合がある。また、デリバリーでの販売はない

【商品概要】

〜ベリーマカロン付き〜ごろっと苺パフェシェーキ

・価格

490円

・商品概要

濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”ならではの味わいが楽しめるパフェのようなシェーキ。

※あまおう苺果汁0.3%使用

〜ベリーマカロン付き〜ごろっと苺パフェシェーキ

【商品名】

苺ミルクパイ

・価格

250円

・商品概要

“とちあいか”のピューレを使用した苺クリームと練乳クリームの二層のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ

苺ミルクパイ

【商品名】

ディップチュロ ごろっと苺

・価格

290円

・商品概要

苺の果肉がごろっと入ったソースとホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しめるスイーツ。

ディップチュロ ごろっと苺

【商品名】

シェーキ あまおう苺

・価格

290円

・商品概要

“フェア限定フレーバーのシェーキ。あまおう”の果汁入りシロップを使用しているという。

※あまおう苺果汁0.3%使用

シェーキ あまおう苺