明治神宮大会高校の部は九州国際大付が初優勝

野球の明治神宮大会（神宮）は19日、高校の部決勝で九州国際大付（九州）が11-1で神戸国際大付（近畿）を破り、初優勝を飾った。この結果、来春センバツの「神宮大会枠」が九州地区に割り振られた。

九州地区の一般選考枠は「4」。秋の九州大会上位4校、優勝の九州国際大付（福岡1位）、準優勝の長崎日大（長崎1位）、4強の神村学園（鹿児島1位）と熊本工（熊本1位）が順当に選出されるとみられる。

神宮大会枠による“プラス1”は8強で敗退した4校から選出されることが濃厚だが、予想は難解だ。

準々決勝は神村学園4-1沖縄尚学（沖縄1位）、長崎日大4-1小林西（宮崎1位）、熊本工6-1ウェルネス沖縄（沖縄2位）、九州国際大付5-0長崎西（長崎2位）。3点差2試合、5点差2試合となる。

県大会の成績を重視すれば、沖縄尚学と小林西がやや優位か。5点差となったものの、長崎西は日本一になった九州国際大付に奮闘した。

沖縄尚学は今夏の日本一に牽引した末吉良丞、新垣有絃の2年生投手2人が残り、夏春連覇の可能性がある。小林西は1993年夏に甲子園出場経験（8強）はあるが、春はなし。初出場が期待される。

センバツ出場校の発表は来年1月30日。



（THE ANSWER編集部）