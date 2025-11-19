星野源が、韓国 インスパイアアリーナにて単独ライブ『Gen Hoshino Live in Korea “약속”』を2026年2月6日に開催する。

本公演は、星野にとって韓国で初のアリーナ公演となる。公演タイトルの“약속（約束）”は、先日ソウルで行われた『Gen Hoshino Presents MAD HOPE Asia Tour』でのMCに由来している。同公演では、韓国のラッパー Lee Youngjiがスペシャルゲストとして登場し、「2 (feat. Lee Youngji)」と「恋」の2曲で星野と共演。MC中、星野が「韓国語を教えて！」とリクエストすると、Youngjiは意味を明かさないまま、ある韓国語のフレーズを伝授した。その結果、星野は「韓国にいっぱい行きます」と、韓国語で宣言することに。その“약속＝約束”を、今回の公演で果たすという意味が込められているとのことだ。

チケットは、本日11月19日18時より、メンバーシップサイト『YELLOW MAGAZINE＋』会員向けのチケット先行がスタート。詳細は星野のオフィシャルウェブサイトにて。

（文＝リアルサウンド編集部）