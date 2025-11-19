Snow Manの目黒蓮が『GQ Hong Kong』の「Men Of The Year」に選出。Tommy Hilfiger Japanの公式SNSでは、同特集に登場した目黒の最新ビジュアルが公開された。

【画像】“プレッピースタイル”の目黒蓮／『GQ Hong Kong』表紙＆ファッションフォト

■目黒蓮がベージュアウター×グリーンのアーガイルセーターで魅せる端正プレッピースタイル

公開された写真で目黒は、ベージュのジャケットにグリーンのアーガイルセーター、白シャツを合わせたクラシックな“アメリカンプレッピー”コーデを披露。壁に肘をかけ、片手をポケットに添える余裕のあるポーズが印象的だ。

ヘアは自然なツヤを残したセンターパートの黒髪。光の陰影が輪郭を柔らかく浮かび上がらせ、まっすぐな眼差しが静かで奥行きある表情をつくり出している。背景に飾られた白いオーキッドが、目黒の透明感と端正さをさらに引き立てるビジュアルとなった。

SNSでは「新鮮な着こなしで素敵」「アイテムの美しさと目黒くんの美しさの相乗効果がすごい」「プレッピー似合いすぎ」「カッコ良すぎる」「ビジュ最高」「美しい」など称賛が相次いでいる。

■和の空気とも調和する目黒蓮の存在感

『GQ Hong Kong』の公式SNSでは、表紙、デジタル版表紙に加え、日本的な空気と調和したファッションフォトも多数公開。どのカットでも、目黒の端正な佇まいが静かに際立っている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/