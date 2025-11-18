JR新橋駅銀座口徒歩1分！あどばる「グレイドパーク新橋駅前7F＆8F」

あどばるが、JR新橋駅銀座口から徒歩1分の好立地に、新たなイベントスペース「グレイドパーク新橋駅前7F」と「グレイドパーク新橋駅前8F」を2025年12月に順次オープンします。

最大の特長は、同一ビル内に異なる特徴を持つ会場を2フロア展開することで、会議から懇親会への移動や転換にかかる時間を最小限に抑え、スムーズなイベント運営を実現する点です。

オープンを記念し、2025年12月11日(木)にはお得な特典付きの内覧会も開催されます。

あどばる 新イベントスペース「グレイドパーク新橋駅前7F＆8F」

所在地：東京都港区新橋2-18-2 新橋東口ビル

アクセス：JR各線 新橋駅 銀座口より徒歩1分

営業時間：06:00〜24:00

ビジネスの拠点である新橋エリアに、企業の式典や懇親会、個人主催のパーティーや撮影イベントまで、多様なニーズに応える多目的イベントスペースが誕生します。

会議と懇親会をフロアを変えて行うことができ、参加者にとっても移動の負担がなく、スムーズな進行を実現します。

マイク・音響・映像機器をはじめ、ムービングライトなどの演出備品も完備。

さらに、ケータリングの同時手配も可能で、幹事の負担を軽減します。

グレイドパーク新橋駅前7F(銀座口)

オープン日：2025年12月4日(木)

収容人数：着席108名／立食150名

面積：197m2

主な設備：100インチモニター、マイク、音響設備、ムービングライト、バーカウンター、Wi-Fi

7階は、ラグジュアリーな内装で間接照明を活かした空間が特長です。

企業の式典や、落ち着いた雰囲気の懇親会に最適です。

グレイドパーク新橋駅前8F(銀座口)

オープン日：2025年12月10日(水)

収容人数：着席81名／立食130名

面積：197m2

主な設備：LEDビジョン、マイク、音響設備、ムービングライト、バーカウンター、Wi-Fi

8階は、無機質さの中に洗練された印象を持たせたシンプルな空間です。

特に大型の「LEDビジョン」を備えており、映像を使った発表会やカジュアルなパーティーなど、多彩な演出に対応します。

貸し会議室「TIME SHARING 新橋駅前」（4F・5F）

グレイドパークと同じビルの4階・5階には、貸し会議室「TIME SHARING 新橋駅前」も同月にオープンします。

・TIME SHARING 新橋駅前4F(銀座口)：2025年12月2日(火)オープン

・TIME SHARING 新橋駅前5F(銀座口)：2025年12月5日(金)オープン

イベントスペースと会議室を組み合わせた利用も可能です。

オープン記念 内覧会

2025年12月11日(木)に、グレイドパーク／TIME SHARING 新橋駅前にて内覧会が開催されます。

開催日時は2025年12月11日(木) 11:00〜18:00で、参加は無料です。

当日は、メインフロアのほか、控室などの館内設備までスタッフが案内します。

ご来場のうえアンケートに回答した方には、「会場利用料20％OFFクーポン」 または 「マイク・モニター利用料無料クーポン」 がプレゼントされます。

あどばる 新イベントスペース「グレイドパーク新橋駅前7F＆8F」の紹介でした。

