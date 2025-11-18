シンガポール航空は、「SQワンダーラスト ブラックフライデー割」を11月18日午前10時から28日まで実施する。

東京/羽田・東京/成田・名古屋/中部・大阪/関西・福岡発着東南アジア、マレ（モルディブ）、パース、ロサンゼルス行きのビジネスクラス、プレミアムエコノミークラス、エコノミークラス往復航空券が対象となる。

クリスフライヤー会員がウェブサイトからログインの上、プロモーションコード「SQBF25」を入力して予約すると運賃が最大17％、それ以外は最大12％割引となる。クリスフライヤー会員向け先行予約を11月18日午前10時から開始する。一般販売は11月21日午前10時から。

エコノミークラス往復総額運賃は東南アジア行きが56,620円から、シンガポール行きが66,640円から、ロサンゼルス行きが91,870円からなど。搭乗期間は2026年4月1日から11月8日まで、ロサンゼルス行きのみ2026年1月20日から。予約クラスはビジネスクラスが「D」、プレミアムエコノミークラスが「L」、エコノミークラスが「V・K」となる。