¡Ø¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó50¼þÇ¯¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ±Ç²èº×¡Ù¤ò³«ºÅ¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¾å±Ç¡¡¤Þ¤¿¤âÊ¿À®¤¬ÎáÏÂ¤Ë¿¯Î¬
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼»¨»ï¡Ø¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯5·î¤ËÁÏ´©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¡Ø¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó50¼þÇ¯¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ±Ç²èº×¡Ù¤È¤·¤Æ¡Ø¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡ÙÊÔ½¸Éô¤¬Áª¤ó¤À±Ç²è7ºî¤ò¿ÀÊÝÄ®¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£À©ºî´Ø·¸¼Ô¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¾å±Ç²ñ¡¢ÊÑ¿È¥°¥Ã¥º»ý¤Á¹þ¤ßOK¤Î±þ±ç¾å±Ç¡¢¡Ø¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡ÙËÜ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿»£±Æ²ñÉÕ¾å±Ç²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï11·î24Æü¤«¤é11·î28Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£¤Ë¤âÊ¿À®¤¬ÍÙ¤ê¤À¤·¤½¤¦¤Ê¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù
¡Ú¾å±ÇºîÉÊ¡Û
1¡§¡Ø²ø½ÃÂçÊ³Àï¡¡¥À¥¤¥´¥í¥¦ÂÐ¥´¥ê¥¢¥¹¡Ù¡Ê1972Ç¯¸ø³«¡Ë¢¨°ð³ÀÍ°»°»á¡ÊËÜºî»£±Æ¡Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤
¾å±ÇÆü¡¿11·î24Æü
¡Ö±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó10¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£¥Ï¥é¥Ú¥³²ø½Ã¥À¥¤¥´¥í¥¦±Ç²è´Û¤ÇÉü³è!!¡×
2¡§¡Ø¾¯Ç¯»þÂå¡Ù¡Ê1990Ç¯¸ø³«¡Ë
¾å±ÇÆü¡¿11·î24Æü
¡ÖÆ£»ÒÉÔÆóÍºAÀèÀ¸¤ÎÌ¡²è¡Ø¾¯Ç¯»þÂå¡Ù¤ò¡¢ÀèÀ¸ËÜ¿Í¼«¤éÀ½ºî¤òÌ³¤á±Ç²è²½¤·¤¿Ì¾ºî¡×
3¡§¡Ø²øÊª¤¯¤ó ²øÊª¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¾·ÂÔ¡Ù¡Ê1981Ç¯¸ø³«¡Ë
¾å±ÇÆü¡¿11·î25Æü¡¢11·î27Æü
¡ÖÆ£»ÒÉÔÆóÍºAÀèÀ¸¤Î¡Ø²øÊª¤¯¤ó¡Ù¥«¥é¡¼ÈÇ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á·à¾ì¸ø³«Âè1ºî¡×
4¡§2ËÜÎ©¤Æ¡ØÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥óÇ¦Ë¡³¨Æüµ¡Ù¡¢¡Ø¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼±î ¥¹¡¼¥Ñ¡¼GOLF¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎÄ©Àï!!¡Ù¡Ê1986Ç¯¸ø³«¡Ë
¾å±ÇÆü¡¿11·î24Æü¡¢11·î28Æü
¡ÖÆ£»ÒÉÔÆóÍºAÀèÀ¸¤Îº£¤Ê¤ª°¦¤µ¤ì¤ë¡ØÇ¦¼Ô¥Ï¥Ã¥È¥ê¤¯¤ó¡Ù¤È¡Ø¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼±î¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ2ËÜÎ©¤Æ¡ª¡×
5¡§¡Ø¿ÍÂ¤¿Í´Ö¥Ï¥«¥¤¥À¡¼¡Ù¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ø½Å¹Ã¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¡Ê1995Ç¯¸ø³«¡Ë¢¨¹â»ûÀ®µª»á¡Ê¡ØÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¹â¡á¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤
¾å±ÇÆü¡¿11·î28Æü¡¢ÄÌ¾ï¾å±Ç¤Ï11·î26Æü¤Ë¼Â»Ü
¡Ö1995Ç¯¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¥Õ¥§¥¢¡Ù¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ3ºîÉÊ¡ªÌµÅ¨¤Î»°Âç¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Æ±»þ¾å±Ç¤ÇÎáÏÂ¤ËÉü³è¡ª¡×
6¡§¡Ø¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼ ¥´¥»¥¤¥¸¥ã¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ 199¥Ò¡¼¥í¡¼Âç·èÀï!!¡Ù¡Ê2011Ç¯¸ø³«¡Ë¢¨ÃÝËÜ¾º»á¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¡ß¹ÓÀîÌµ×»á¡ÊµÓËÜ¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉÕ¤
¾å±ÇÆü¡¿11·î25Æü¡¢ÄÌ¾ï¾å±Ç¤Ï11·î24Æü¤Ë¼Â»Ü
¡ÖÎòÂå35ÀïÂâ¡¦ÁíÀª199¿Í¤ÎÀï»Î¤¬½¸·ë¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ»Ë¾åºÇÂç¡¦ºÇ¹â¤ÎÂç·èÀï¡ª¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤«¤é¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¤Þ¤ÇÂç½¸¹ç¡ª¡×
7¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ª¥¦ Over Quartzer¡Ù¡Ê2019Ç¯¸ø³«¡Ë
¾å±ÇÆü¡¿¡ÖµÇ°»£±ÆÉÕ¾å±Ç²ñ¡ÚÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É´ØÏ¢¥°¥Ã¥º»ý¤Á¹þ¤ß²Ä¤Î±þ±ç¾å±Ç²ñ¡Û¡×11·î26Æü¡Ø¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó2¡¦3·î¹æ¡Ù¡Ê12·î26ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë»ïÌÌ·ÇºÜÍ½Äê¤Î»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡¢11·î27Æü¢¨ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É´ØÏ¢¥°¥Ã¥º»ý¤Á¹þ¤ß²Ä¤Î±þ±ç¾å±Ç²ñ
¡ÖÊ¿À®¥é¥¤¥À¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¡Ø¥¸¥ª¥¦¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡ªÊ¿À®20ºîÉÊ¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤¤ò±þÀï¤·¤Ê¤¬¤éÎáÏÂ¤Ë´Õ¾Þ¡ª¡×
