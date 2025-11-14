この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の動画「【最新版】給与・賞与・年金の受取で特典がある銀行まとめ」で、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが、さまざまな銀行の給与・賞与・年金受け取り特典を徹底比較。「どこの銀行が一番お得なのか」という疑問を切り口に、業界の現状を詳しく語った。



鬼丸さんが解説したのは、三井住友銀行オリーブ口座の200Vポイントや、三菱UFJ銀行のカード還元率+1％(条件あり)といった大手のサービスから、話題急上昇中の住信SBIネット銀行の今後の改定、ハイパー金利が注目の東京スター銀行、さらにネット銀行ならではの裏技情報まで。「パッと見、どこも似たり寄ったりなのかなと。一番ここがぶっちぎりでお得だよみたいな銀行は少なくともこの中にはない」とバッサリ。「だから今まで界隈では全然そういうことが話題になってこなかったのかなと」その理由を分析した。



中でも鬼丸さんは、三井住友銀行オリーブ口座の“公式裏技”にも注目。「給与年金受け取りをしなくても、他校から3万円以上の振り込みがその月にあれば200Vポイントがもらえる」と、その具体的な条件や注意点を解説。あわせて「結論としましては、給与受け取り口座は自由に自分が好きな銀行口座で受け取っちゃっていいんじゃないのかっていう感じなんですよ」と呼びかけた。



またペイペイ銀行には“明細に給与と載るだけで判定される”という裏話も紹介。「実際に給与を振り込まなくても、明細に給与と載れば得点がゲットできちゃう」など、他行にはないユニークな運用例や、現在一部の銀行やキャンペーンで使える実利的な知識を惜しみなく披露している。



さらに「SBI証券を使う人は、SBI新生銀行への大移動が起きている」「東京スター銀行の0.6%金利は業界トップ級」など、ポイ活・資産運用に敏感な層にも参考になる最新情報を盛り込んでいる。



全体の総括として鬼丸さんは「どこの銀行にお金を集める、給料とか年金の振込口座に指定した方がいいのかというのを、総合的に加味して決めた方がいい」と提案。動画の最後では、「今回以外にもお得な情報があればコメント欄でぜひ教えてください」と呼びかけ、「各銀行の開設はポイントサイト経由がよりお得」「気になる方は概要欄をチェック」と締めくくり、多様な視聴者のニーズに応える内容となった。