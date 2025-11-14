ÀÐÀîÍ´´õ¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î16ÆÀÅÀ¡ª ¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ç³«Ëë6Ï¢¾¡¡Ú¥»¥ê¥¨AÃË»Ò¡Û
¡¡14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÂè11Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¥¯ー¥Í¥ª¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬12·î¤ËÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´Ø·¸¤ÇÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï³«Ëë¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î5Ï¢¾¡Ãæ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¯ー¥Í¥ª¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡4ÇÔ¤Ç¡¢ºòµ¨A2¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¤è¤ê¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¤ÇÀï¤¦¥Áー¥à¤À¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤Ï¶Ï¤«¤Ë¥¯ー¥Í¥ª¤¬¥êー¥É¤·¤Æ»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡£13-13¤ÈÆ±ÅÀ¤Î¤È¤³¤í¤«¤éµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥êー¥É¤ò¥ー¥×¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÐÀî¤Ï2ÃÊ¥È¥¹¤«¤é¹ª¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò·è¤á¡¢Ä¾¸å¤Î¥µー¥Ö¤Ç¤ÏÁê¼ê¥ì¥·ー¥Ðー¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤âÀÐÀî¤Î¥Îー¥¿¥Ã¥Á¥¨ー¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬25-19¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Î¥ï¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥¿¥é¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»î¹ç¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£ÀÐÀî¤âÂè1¥»¥Ã¥È¤«¤é¹¥Ä´¤Ê¥µー¥Ö¤Ç¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¡¢¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬½øÈ×¤«¤éÅÀº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÃæÈ×¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¼ê¤¯¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤ëÀÐÀî¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬¥é¥êー¤òÀ©¤¹¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¡¢20-11¤ÈÂç¤¤ÊÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ20ÅÀÂæ¤Ë¤Î¤»¤ë¡£½ªÈ×¤â¥µー¥Ö¤Ç¥¯ー¥Í¥ª¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢25-16¤ÇÀ©¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¤«¤éÀÐÀî¤Ï±Ô¤¤¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¤ë¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤¬¡¢¥¯ー¥Í¥ª¤âÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¤Þ¤¤¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£ÀÐÀî¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Ë¥Üー¥ë¤òÍî¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ìー¤òÅ¸³«¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÅÀ¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤¬25-21¤ÇÀ©¤·¡¢¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ïº£»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë16ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥µー¥Ö¤Ç¤âÆÀÅÀ¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î4ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¹¶·â¿Ø¤ÎÊ¿¶Ñ·èÄêÎ¨¤¬59¡ó¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò¸«¤»¡¢¥¯ー¥Í¥ª¤Ë¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¼è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç³«Ëë6Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Ï¼¡Àï¡¢Âè5Àá¤ËÅö¤¿¤ë»î¹ç¤Ç¸½»þÅÀ¤Ç4¾¡1ÇÔ¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ô¥§¥íー¥Ê¤È17Æü¡Ê·î¡Ë0:00¤è¤êÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ú¥ëー¥¸¥ã 3-0 ¥¯ー¥Í¥ª
Âè1¥»¥Ã¥È 25-19
Âè2¥»¥Ã¥È 25-16
Âè3¥»¥Ã¥È 25-21