Stray Kids（ストレイキッズ）の公式Xが更新。Changbin（チャンビン）、HAN（ハン）、Felix（フィリックス）の3ショットが公開され、注目を集めている。

【写真】スキズ・チャンビン、ハン、フィリックスの仲良し3ショット【動画】フードを被り、酵素風呂に首まで埋まった3人（サムネイル）

■スキズ・チャンビン、ハン、フィリックスが酵素風呂でまったり

本投稿は、メンバーが2～3人のユニットに分かれ、まるで休日を楽しむように過ごす姿を収めた人気Vlogシリーズ『RACHA LOG』Ep.14のオフショット。

動画では、3人がうなぎを食べるシーンからスタート。フィリックスが撮影前日に8時間もゲームをした話題や、メンバー間の誕生日プレゼントについてのトークなど、自然体なやりとりが繰り広げられた。

食事後は白の施術着姿で酵素風呂を体験。首まで埋まり、温かさに思わずうとうとするハン、軽くいびきをかくフィリックス、暑くて眠れないと歌い出すチャンビンなど、3人のリラックスした表情を見ることができる。最後は風呂から出て、手をつなぎながら横たわりのんびり休憩する姿も。癒し感溢れる映像となっている。

グループの公式Xに投稿された写真には、ほぼスキンケアだけのすっぴんと思われる3人が登場。1枚目では、左から指ハートのハン、頬ハートのフィリックス、頬に指を添えるキュートなチャンビン。2枚目では施術着のフードをすっぽりかぶり、ピースする姿が愛らしく、仲良しムードたっぷりのショットでファンを喜ばせた。

SNSでは、「すっぴん最高」「おねむな3人かわいすぎ」「仲良すぎて尊い」「疲れ吹っ飛ぶかわいさ」「神回ありがとう」と歓喜のコメントが寄せられている。

■動画：Stray Kids『[RACHA LOG] Ep.14 幸せなトェッキChangbin X HAN X Felix』