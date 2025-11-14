【高島 昌俊】富良野でも《ニセコ化》が進んでいた！『北の国から』舞台に異変、市民の「30人に1人が外国人」の衝撃

富良野でもニセコ化が進んでいた！

北海道のほぼ中央に位置する富良野市。農業と観光業を柱とする人口1万9311人（※25年9月末現在）のこの町は、日本人なら誰もが知っている倉本聰氏原作・脚本のドラマ『北の国から』（フジテレビ系）の舞台となった場所。

02年9月に放送されたシリーズ最後の『北の国から 2002遺言』からすでに23年の月日が流れたが、劇中で田中邦衛さん演じた五郎が住んでいた複数の家は現在も保存されており、いずれも聖地として今も地元の人気観光スポットとなっている。

だが、そんな富良野でコロナ禍が明けて以降、ある異変が起きている。毎年冬場になると、外国人観光客が大挙して押し寄せるようになったのだ。彼らの大半は、スキーやスノーボードといったウィンタースポーツを楽しむため。同じ北海道のニセコ、長野県の白馬に続く、外国人御用達の新たな冬のリゾートになりつつある。

ちなみに富良野市の『外国人観光客月間国別宿泊数』によれば、コロナ禍直前の19年度は8万9986人だったが、23年度は13万479人、24年度は14万8177人。5年間で64.7％の増加となっている。

一方、国別にみると、昨年富良野に宿泊した人数がもっとも多かったのは台湾の2万6921人。以下、香港（1万8958人）、中国（1万5991人）、シンガポール（1万5241人）、タイ（1万2590人）、オーストラリア（1万2423）、韓国（1万908人）の7ヶ国で、全体の約4分の3を占めている。

市民のおよそ30人に1人が外国人の衝撃

ただし、19年度から増加率を調べたところ、1位はイギリスのなんと415.9％。さらに2位ベトナム（349.3％）、3位ドイツ（305.4％）、4位カナダ（231.9％増）、5位インド（215.2％）、6位にアメリカ（207.6％）と6ヶ国の旅行者が5年で倍以上に。特に欧米圏から訪れる人が急増しており、その多くが冬場に集中。“雪質世界一”とも称される北海道のパウダースノーを求めて来たと思われる。

なお、意外だったのが中国人だが唯一19年度と比べてマイナス31.5％と減少していたこと。それでも24年度は前年度からほぼ倍増。以前の水準に戻るのも時間の問題かもしれない。

そんな富良野市は外国人の住民も増加傾向。12年7月以降は世帯数と人口を公表しており、同月末は93人で、総人口に占める外国人率は0.39％。本格的なコロナ禍が始まる直前の20年1月には外国人が321人、外国人率は1.49％まで上昇している。

コロナ禍の期間中は一時的に減少したが22年6月に政府が条件付きで外国人の受け入れを再開すると再び増加に転じ、23年8月には400人を突破。24年1月には500人を超え、25年9月末の段階では669人で外国人率は3.46％。つまり、富良野市民のおよそ30人に1人が外国人ということになる。

彼らの新たなリゾートとして北海道でもニセコに次ぐ存在となった富良野では、富良野スキー場に程近い北の峰地区を中心に地価が爆上がり。国土交通省が毎年3月に発表する『地価公示』では、富良野市北の峰町の地価上昇率は24年が前年比27.9％、25年は31.3で住宅地ではなんと2年連続で全国1位になっているのだ。

約90坪の土地の値段は？

複数の不動産サイトで調べたところ、北の峰で売りに出されていた約90坪の土地の値段は3400万円。首都圏ならともかく、ここは札幌や新千歳空港からは車で2時間弱はかかる。それでもニセコも車だと所要時間は約2時間とほぼ変わらず、さらに富良野であれば旭川空港からなら1時間ほどで行くことができる。同空港は北海道内でも積雪量の多い空港だが除雪能力に優れており、冬場でも欠航することはほとんどないのだ。

なお、同じく外国人に人気の長野県白馬村も東京からだと北陸新幹線とバスの乗り継ぎがスムーズでも最短で3時間弱。羽田―旭川の平均フライト時間が1時間20分のため、出発待ちや到着後のプラスアルファの時間を入れても東京都心から白馬やニセコ、富良野も移動時間にそれほど大きな差はない。

そもそも彼らにとっては海外旅行。日本まで飛行機でやってきたことに比べればそれほど苦にならず、それ以上に富良野の町や自然の魅力が勝っているのかもしれない。

