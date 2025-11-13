〈《名古屋主婦殺害》「今夜、犯人を逮捕します」同級生の逮捕を知った被害者夫は絶句した「まさか、あんな大人しい子が…」なぜ、凶行に及んだのか〉から続く

1999年11月13日、名古屋市西区のアパートに住む主婦・高羽奈美子さん（当時32）が、何者かによって刺殺された。奈美子さんは、95年7月7日、11歳上の悟さん（69）と結婚。2人は不動産会社の同僚だった。そして容疑者は、悟さんのよく知る人物だった。

「まさか、あんな大人しい子が……」

長らく未解決だった名古屋主婦殺害事件。犯行から26年後、犯人の女が警察に出頭してきた。被害者の家族と警察の執念が実った瞬間だった。学生時代は「大人しいタイプ」だったという彼女は、なぜ凶行に及んだのか。

容疑者の名前は安福久美子（69）。長らく未解決だった事件の犯人は、悟さんもよく知る人物だったのだ。

アパートの玄関に残された血痕を見つめる高羽悟さん ©時事通信社

悟さんを思わず絶句させた安福。彼女はなぜ、凶行に及んだのだろうか。

「彼女のことを好きになる男子がいてもおかしくない」

1956年に生まれた安福は、2人姉妹の長女として名古屋市で育った。悟さんと出会ったのは、高校に入学した72年の春。

「通っていたのは、名古屋市港区の県立惟信高校。緩やかな校風で知られ、25年に開校した伝統ある普通科の学校です」（地元紙記者）

高校3年の夏以降は、両親が買った中川区のマンションから自転車通学。家族4人で慎ましい生活を送っていたようだ。

高校の同級生が語る。

「凄く大人しい人で、あんまり人と喋らない印象がある。でも、すごく感じがいいから、彼女のことを好きになる男子がいてもおかしくないと思っていた」

「久美ちゃんが悟のことを好きだという事は…」

部活動は、悟さんと同じソフトテニス部に所属。当時の部長はこう回想する。

「悟も久美ちゃん（安福）も、2人とも特段モテるタイプじゃなかったけど、久美ちゃんが悟のことを好きだという事は、テニス部の皆が知っていました」

悟さんもこう述懐する。

「刑事さんから僕の関係者だと明かされた瞬間、すぐにピンと来た。なぜなら彼女から何度も告白されたことがあったから。確か高校2年と3年で連続して手紙付きのバレンタインチョコを貰ったんですよね」

しかし、その“想い”を悟さんは受け取ることが出来なかった。

「僕は、彼女がいつも一緒にいた親友のことが好きだった。かといって『きみの親友が好きだから』と言うわけにもいかないので、キッパリ言わず、やんわり断っていたんです」（同前）

