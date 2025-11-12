11月11日、元モーニング娘。でアーティスト・女優として活動する田中れいなが、自身のSNSを更新し、《とうとう35超えてしまったー!!!》と、36歳の誕生日を迎えたことを報告。投稿された写真のビジュアルに、ファンから驚きと称賛の声が寄せられている。

投稿では《おめでとう私。36歳になった田中れいなもよろしくお願いします》とつづり、白いチュール調の衣装に身を包み、頬の横にハートマークを添えて上目づかいでカメラを見つめるショットを披露した。X上では、

《まだまだイケてるわ最強の30代》

《見た目が変わらなすぎて凄い》

《れいにゃ、劣化するどころか年々美しさに磨きかかってる怖い》

ナチュラルながらも透明感あふれる姿は、多くの人の心をつかんだようだ。

「田中さんは、2003年、13歳のときにモーニング娘。の6期メンバーとして加入。同年7月、シングル『シャボン玉』でCDデビューを果たしました。以降、グループの多くの楽曲でメインボーカルやリードボーカルを務め、圧倒的な歌唱力と存在感で “エース” として活躍しました。

2012年11月にはガールズバンド・LoVendoЯ（ラベンダー）を結成し、翌春にモーニング娘。を卒業。バンドは約2年半のインディーズ活動を経て、2015年7月に『いいんじゃない？／普通の私 ガンバレ！』でメジャーデビューし、『第48回日本有線大賞』新人賞を受賞しています」（芸能ジャーナリスト）

歌手としてのキャリアを積む一方、ミュージカル『ふしぎ遊戯』や『赤毛のアン』などに出演。つんく♂から「モーニング娘。の理想にいちばん近い」と評された歌唱力を生かし、舞台女優としても存在感を放ってきた。

プライベートでは、2024年7月に結婚と妊娠を同時に発表し、同年11月に第一子の出産を報告。母となった現在も、そのビジュアルの美しさはまったく衰えることがない。

「36歳、そしてママになっても見た目を保てるのは、田中さんのストイックな自己管理のたまものです。お酒やたばこはいっさいせず、食事も “1回に半分だけ食べる” など、独自のルールを徹底しているそうです。そうした積み重ねが、いまの “奇跡の36歳” を生み出しているのだと思います」（前出・芸能ジャーナリスト）

デビューから20年以上たったいまも、変わらぬ可憐さと芯の強さを兼ね備える田中れいな。その姿は、同世代の女性たちに “年齢を重ねても輝ける” という希望を与えている。