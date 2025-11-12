HomePod mini、米小売店で終売へ。来るか？新モデル
今欲しい人、その買い物、ちょっと待った。
Apple（アップル）のスマートスピーカー「HomePod mini」。カラフルでコンパクト、そんな見た目の可愛さに反してなかなかに良い音するヤツで、2台でステレオ化できたりとリッチな音響も実現してくれるんですよね。
そんな「HomePod mini、今年後半に新型出るかも？」なんて噂が以前流れたのを覚えていますか？ iPhoneとかM5チップのiPad ProやMacBook Proでドンチャカ盛り上がって、僕、すっかりわすれました。そういえば、もう今年後半ね。
で、いまだに出ていないわけですけど、動きがありましたよ！
MacRumorsが伝えるところによると、米国の家電小売店B&HがHomePod miniを販売終了とアナウンスしているそうな。
米国では他の小売店も、特定のカラーが在庫切れや入荷待ちといった状態になっているようなので、これはもしかして…前兆？
次世代HomePod miniはどう進化する？
ちなみに、次世代のHomePod miniはどう変わるのか？ こちらもまだ予想ですが現段階では…
・ディスプレイ付きになる
・Apple自社製Wi-Fiチップで、Wi-Fi 6E対応化
なんて噂がありますね。
まぁ、実際いつ発売になるか？この変更は本当なのか？ はまだわかりません。でも、久しぶりのリニューアルなので、購入を検討している人がいるなら、新しい機能を求めているなら。
もうちょっと待ったほうがいいのかも。かも？
Source: MacRumors