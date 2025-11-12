近未来のロマンより来季の上積み　巨人の「立石回避」「左腕・竹安一本釣り」は妙案か

竹丸を一本釣りした巨人の戦略は奏功するか(C)産経新聞社

ロマンか現実か。ファンの評価は真っ二つに分かれています。

10月23日のドラフト会議で、鷺宮製作所の社会人ナンバーワン左腕・竹丸和幸投手の一本釣りに成功した巨人です。ドラフト会議の前日となる22日に、「1位は竹丸投手」と公表。他球団を牽制した結果、即戦力のサウスポーを単独で指名することができました。

2位は早稲田大のMAX152キロを誇るサイド右腕・田和廉投手、3位は亜細亜大のMAX154キロ左腕・山城京平投手を指名。1位から3位を即戦力投手で固める指名で、来季の確実な勝利数の上積みを目指した形になったのです。

アマチュア野球の取材歴が長いスポーツライターは言います。

「戦略的に『竹丸単独』には一定の評価ができると思います。もし公表しなければ、竹丸を巡って競合となり、クジを外す可能性もありましたから。ある球団は竹丸に強い興味を示しながらも、巨人の公表を踏まえ、大学生の即戦力投手へと乗り換えて、無事単独1位で指名したとも聞きます。それでも、巨人ファンの間では『1位は創価大の立石に行って欲しかった』との声がくすぶっているのも、また事実なのです」

その背景には、何かあるのでしょうか。

「巨人は今オフ、岡本和真のポスティングシステムを使ってのメジャー挑戦を容認しました。今シーズンの戦いを見ても、岡本がケガで離脱すると同時に、戦力ダウンは否めず、チームは優勝争いから大きく後退していきました。長打力にあふれた4番候補の補強は急務で、ドラフト市場には同じ内野手の立石がいる。ならばそこに行くべきではないか、との思いは確かに理解できます」