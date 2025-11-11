【ポケパーク カントー】 2026年2月5日 グランドオープン予定

よみうりランドは、2026年2月5日開業予定の屋外常設施設「ポケパーク カントー」について、チケット情報を公開した。価格は「トレーナーズパス」が7,900円～（大人＝13歳以上）/4,700円～（子ども＝3歳以上）、「エリートトレーナーズパス」が14,000円～（大人＝13歳以上）/11,000円～（子ども＝3歳以上）。

「トレーナーズパス」では、森のエリア「ポケモンフォレスト」に時間指定あり（再入場不可）で入場できるほか、アトラクション2種に別料金で乗車可能、「カヤツリジム ショー」は指定時間座席予約などとなるチケット。「エリートトレーナーズパス」では、「ポケモンフォレスト」は時間指定なし（再入場可）で入場できるほか、アトラクション2種が優先レーンで1回ずつ追加料金なしで乗車でき、また「カヤツリジム ショー」は予約席で観覧可能となる。

さらに「エリートトレーナーズパス」のみピカチュウ・イーブイとの記念撮影ができるほか、オリジナルグッズの受け渡しもある。

また、「カヤツリタウン」のみ入場可能な「タウンパス」は2026年夏ごろの入場分より販売予定となっている。「タウンパス」の価格は大人（13歳以上）4,700円～、子ども（3歳以上）2,800円～。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

