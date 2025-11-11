¿å¼ùÆà¡¹¤µ¤ó¡¢ÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó ¾®¾¾ÏÂ½Å¤µ¤ó¤é¤¬Ç®±é¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆüËÜÈÇÀ¼Í¥²ò¶Ø
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤½¤Î¹ë²Ú¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆüËÜÈÇÀ¼Í¥Âè2ÃÆ²ò¶Ø
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë³Ú±à<¥º¡¼¥È¥Ô¥¢>¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¼Ò²ñ¤ËÄÌ¤¸¤ë¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡É¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¡È¤È¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù°ÊÍè¡¢½é¤á¤ÆÀ¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬10²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ1,538²¯(1¥É¥ë153.8±ß·×»» ¢¨11·î10Æü»þÅÀ)¤òÆÍÇË¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ76²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß¤â³Æ¼ï±Ç²è¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¹âÉ¾²Á¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤ÎÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤¬¡¢12·î5Æü(¶â)¡¢¤Ä¤¤¤ËËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
Á°ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ËÂ³¤¡¢À¤³¦¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤¹¤ëÌ´¤ò»ý¤Ä¡¢Á°¸þ¤¤Ç´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù´±¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×Ìò¤È¤·¤Æ¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¡¢º¾µ½»Õ¤Î²áµî¤ò»ý¤Ä¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤ÎÁêËÀ¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×Ìò¤È¤·¤Æ¿¹ÀîÃÒÇ·¤Ë²Ã¤¨¡¢»°Âð·òÂÀ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÌÐÍº¤µ¤ó¡Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡Ë¡¢Dream Ami¤µ¤ó¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¤µ¤ó¤é¤¬¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ³Åê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢²¼Ìî¹É¤µ¤ó¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¡¢郄ÅèÀ¯¹¨¤µ¤ó¡¢ÊÁËÜÌÀ¤µ¤ó¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤µ¤ó¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ë¡¢¹âÌÚ¾Ä¤µ¤ó¡¢ÇßÂôÉÙÈþÃË¤µ¤ó¤È¹ë²ÚÌÌ¡¹¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ìÏ¢ÆüÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤½¤Î¹ë²Ú¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¤¬²ò¶Ø¡£
Ä¶¸ÄÀË¤«¤«¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¤ÊÀ¼Í¥¿ØÇÐÍ¥¿Ø¤¬¤º¤é¤ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡ÖDr.¥Õ¥¡¥º¥Ó¡¼¡×Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ëÌò¤Ê¤É¤ÎÀ¼Í¥¡¦¿å¼ùÆà¡¹¤µ¤ó¤Ë·èÄê¡£
¿å¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢
Âç¹¥¤¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª
´ò¤·¤¯¤Æ¶»¤¬ÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ÈÂç¶½Ê³¡£
Dr.¥Õ¥¡¥º¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤ËÎÉ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤¬¡¢2¿Í¤È³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÌÌÇò¤¯±Ç¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÇÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅ£ÉÕ¤±¡ª
¹¹¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ð¥Ç¥£¤Îå«¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤È¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Þ¤Ã¤Æ¤³¡ª¤¬¸ýÊÊ¤Î¿À½Ðµ´Ë×¤Ê¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Î·Ù´±¥Ð¥Ç¥£¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥Ö¥íŽ¥¥¼¥Ö¥é¥¯¥¹¥È¥ó¡×Ìò¤ËÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¡¢¡Ö¥¼¥Ö¥íŽ¥¥¼¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼¡×Ìò¤ËÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥·¥Þ¥¦¥Þ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¡ÈÇÏ¡É¤Î»ú¤¬Ì¾Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤À¼Í¥2¿Í¤¬Ã´Åö¡£
ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
ÇÏ¤Î¤Ä¤¯¿Í¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤È¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÇÏÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï´èÄ¥¤é¤Í¤Ð¤È¤ª°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¤È¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¹¤Î´é¤ò¸«¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤Î´Î¤Ã¶Ì¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×Ìò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÂ¹¸ç¶õÌò¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¡¦ÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¡ª
»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬ÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¡Ö¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¡×¤Î·»¤Ç¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ì²È¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹¥ê°ì²È¤ÎÌî¿´²È¤ÊÄ¹ÃË¡Ö¥¥ã¥È¥ê¥Ã¥¯Ž¥¥ê¥ó¥¯¥¹¥ê¡¼¡×Ìò¤Ë¾®¾¾ÏÂ½Å¤µ¤ó¡£
¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤Î»Ð¤Ç¡¢¾®ÊÁ¤ÊÄï¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆÇÀå¤Ê¥ê¥ó¥¯¥¹¥ê¡¼°ìÂ²¤ÎÄ¹½÷¡Ö¥¥Æ¥£Ž¥¥ê¥ó¥¯¥¹¥ê¡¼¡×Ìò¤ËÇÇØÄØ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¶¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥2¿Í¤Ë·èÄê¡£
¶¦¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë2¿Í¤Ï¡¢
½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¤ª»Å»ö¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿½é¤á¤Æ¤Î¿áÂØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¾®¾¾¤µ¤ó¡Ë
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é½Ð±é¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÇÇØ¤µ¤ó¡Ë
¤È¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£
±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢
¥¥ã¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤·¤ã¤®¤¿¤¤¤Î¤ò¤Ò¤¿±£¤·¤Ë¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
À§Èó¡¢·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤È¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÇØ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ê¥ó¥¯¥¹¥ê¡¼²È¤ÎÄ¹½÷¥¥Æ¥£¤Ï¡¢²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯°é¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÉã¤«¤é¤Î°¦¤ò»ÐÄï¤ÇÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤ë¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ç¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÌäÂê¤Î¿ô¡¹¡¢¼«Ê¬¤â·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áð²Ö¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤Ï³±¤¹þ¤à¥ä¥®¤ÎÅÐ»³µÒ¡Ö¥Ù¥ë¥È¥ë¥ÈŽ¥¥Õ¡¼¥Õ¥·¥å¥á¥ë¥Ä¡×Ìò¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤ä¡¢¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÈËâË¡¤Î¥¥¹¡Ù¤Î¥Û¥¿¥ë¡¢¥ì¥¤Ìò¤âÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¡¦¶ðÅÄ°ì¤µ¤ó¡£
¥Ù¥ë¥È¥ë¥È¤ÎÁêËÀ¤Ç¥è¡¼¥Ç¥ë¤ò²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥ä¥®¤ÎÅÐ»³µÒ¡Ö¥æ¥ë¥²¥óŽ¥¥Ä¥£¡¼¥²¥ó¥±¡¼¥¼¡×Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥× LE VELVETS(¥ë ¥ô¥§¥ë¥ô¥§¥Ã¥Ä)¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë²Î¼ê¡¦º´Æ£Î´µª¤µ¤ó¡£
¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë2¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¶ðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Ï¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÈËâË¡¤Î¥¥¹¡Ù°ÊÍè2ºîÉÊÌÜ¡£
µ×¤·¿¶¤ê¤Ç¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡£
³§ÍÍ¤Ë¤â¤¤Ã¤È´î¤ó¤ÇÌã¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡¼¡ª
¤È¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Ì´¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡ª
À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î½éºîÉÊ¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡ÙÂ³ÊÔ¤È¤Ï¡ª
ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¿´ÍÙ¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡£
°ì½ï¤ËËÁ¸±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª
¤È¡¢ËÜºî¤Ø¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤¬¶¦¤ËÊë¤é¤¹¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤é¤·¤¤¡¢³Æ³¦¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤«¤ÄÄ¶¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
Êª¸ì¤Ø¤ÎÆæ¤¬¿¼¤Þ¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇÍ½¹ð¤â²ò¶Ø
½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¿ô´Þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÈÇÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¤³¤ÎÅÙÅþÃå¡ª
¤¢¤ëÄÉÀ×Ç¤Ì³¤ÇÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¡¢¡Ö¥Ü¥´½ðÄ¹¡×¤«¤é¡É¤³¤ì¤ÏºÇ¤â´í¸±¤Ç½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤À¡£¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿¤é¸å¤Ï¤Ê¤¤¡£¡É¤È¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×
¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥Ë¥Ö¥ë¥º¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Î³¹¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ø¥Ó¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤Ï¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½¹ð¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¡×¤¬¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¤½¤Î¡Ö¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¡×¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤¬¤Ê¤¼¤«¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÎÃæ¤Çà¨ÃîÎà¤¬½¸¤¦ÈëÌ©¤Î¥Ð¡¼¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Ø¤ÎÆæ¤¬°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²ÚÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¿Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
2025Ç¯12·î5Æü(¶â)·à¾ì¸ø³«¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
