ケンドリック・ラマーが『GNX』で第68回グラミー賞最多ノミネート 8部門9ノミネート
米ラッパーのケンドリック・ラマーが、今年開催の『第68回グラミー賞』において、最多となる8部門9ノミネートを果たした。対象となったのは、自身の最新アルバム『GNX』および収録曲「luther（with SZA）」「tv off」、さらにSZAやClipseらとのコラボレーション楽曲も含まれる。
【動画】BGMは「Not Like Us」！大谷翔平が公開した優勝パレードの写真＆動画
『GNX』は、「年間最優秀アルバム」「最優秀ラップ・アルバム」の2部門にノミネート。収録曲「luther（with SZA）」は、「年間最優秀レコード」「年間最優秀楽曲」「最優秀メロディック・ラップ・パフォーマンス」の3部門に選出された。また、「tv off」は「最優秀ラップ・ソング」「最優秀ラップ・パフォーマンス」にノミネートされたほか、SZAの楽曲「30 For 30（with Kendrick Lamar）」が「最優秀ポップ・パフォーマンス（デュオ／グループ）」部門に、クリプス、プシャ・T、マリス、ファレル・ウィリアムスと共演した「Chains & Whips」が「最優秀ラップ・パフォーマンス」部門に名を連ねている。
2025年開催の『第67回グラミー賞』では、ドレイクとのビーフのなかで生まれた「Not Like Us」で、「年間最優秀レコード賞」「年間最優秀楽曲賞」を含む5冠を獲得。ラマーは今年も圧倒的な存在感を見せている。なお「Not Like Us」は、ロサンゼルス・ドジャースのワールドシリーズ優勝を祝して大谷翔平が自身のインスタグラムに投稿した優勝パレード動画のBGMとして使用されたことでも、再び大きな話題となった。
今回グラミーにノミネートされた『GNX』は、2025年11月に突如リリースされた最新アルバムで、歴代最多視聴者数を記録した『第59回NFLスーパーボウル』のハーフタイムショーで披露された「squabble up」「tv off」など全12曲を収録。プロデューサー陣には、「Not Like Us」の生みの親であるマスタード、ケンドリック作品に長年携わるSounwaveに加えて、テイラー・スウィフトやサブリナ・カーペンター作品を手がけるジャック・アントノフなどが名を連ねる。
■『第68回グラミー賞』ケンドリック・ラマー関連ノミネート一覧
・年間最優秀レコード
「luther（with SZA）」
・年間最優秀楽曲
「luther（with SZA）」
・最優秀メロディック・ラップ・パフォーマンス
「luther（with SZA）」
・年間最優秀アルバム
『GNX』
・最優秀ラップ・アルバム
『GNX』
・最優秀ポップ・パフォーマンス（デュオ／グループ）
SZA「30 For 30（with Kendrick Lamar）」
・最優秀ラップ・ソング
「tv off」
・最優秀ラップ・パフォーマンス
「tv off」
「Chains & Whips」
（Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams）
