30Ê¬¤Ç½¬¶áÊ¿¤ËŽ¢Êª¸À¤¦³°¸òŽ£¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡ÄÃæ¹ñ¤ÎË½Áö¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¹â»Ô¼óÁê¤¬Áª¤ó¤À"¸½¼ÂÅª¤Ê°ì¼ê"
¢£Í¾Íµ¤Î½¬¶áÊ¿vs¾Ç¤ê¤Î¥È¥é¥ó¥×
10·î²¼½Ü¡¢Æü¡¦ÊÆ¡¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï10·î30Æü¤ÎÊÆÃæ²ñÃÌ¤À¡£²ñÃÌ¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¾Ç¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤ß¤é¤ì¹¥ÂÐ¾È¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Î¿·¤¿¤ÊÍ¢½Ðµ¬À©¤Î1Ç¯±ä´ü¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë´ØÀÇ10¡ó¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£
Íâ31Æü¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÆüÃæ²ñÃÌ¤Ç½¬»á¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬1»þ´Ö40Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Î²ñÃÌ¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÈÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡É¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î²òÊü¤Ê¤É¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÃæ¿È¤ÎÇ»¤¤¡¢½¼¼Â¤·¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢½é¤á¤Æ¤Î²ñÃÌ¤Ë¤â²²¤»¤º¡¢¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤òÃæ¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤È¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤½¤·¤ÆÂæÏÑÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬ºÆ¤ÓÀè±Ô²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä·ÐºÑ¤Ë¤âÄ¾ÀÜÇÈµÚ¤¹¤ë¡£ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Î¹ñÌ±´¶¾ð¤âÎÉ¹¥¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï½ÅÍ×¤ÊÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤È¤¤¤«¤ËÀÜ¤¹¤ë¤«¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÃæ¹ñ¤ËÎ×¤ß¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¹ñÌ±¡¢´ë¶È¤Î°Â¿´¡¢°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£ÊÆÃæÂÐÎ©¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½¬¶áÊ¿¤À¤Ã¤¿
10·î28Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤È¤â½ª»Ï¾Ð´é¤ÇÂÐÏÃ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤è¤ëÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÊý¿Ë¡¢ËÉ±ÒÌÌ¤Ç¤ÎÊÆ¹ñÀ½À½ÉÊ¤Î¹ØÆþÁý²Ã¤Ê¤É¤ò¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÄó¼¨¤·¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
30Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢½ª»ÏÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë½¬¶áÊ¿»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆÃæ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢´ØÀÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂÐÃæ¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë´ØÀÇ¤ò10¡ó°ú¤²¼¤²¤ë¡£Ãæ¹ñ¤âÊóÉü´ØÀÇ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¡£ÊÆÃæ¤Î¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Îº¹¤«¤é¡¢´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤ÏÃæ¹ñ¤ËÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¸þ¤±¤ÎÍ¢½Ð¤äÅê»ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤ÇÂÐÊÆÍ¢½Ð¤¬»ý¤ÁÄ¾¤»¤Ð¡¢·Êµ¤¤Î²¼»Ù¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤Î´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î°ãË¡ÌôÊªÌäÂê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£ÂæÏÑÌäÂê¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×
¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ØÏ¢¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¸·³Ê²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ïµ¬À©¤ÎÈ¯Æ°¤ò1Ç¯±ä´ü¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À¸»º¤Î7³ä¡¢ÀºÀ½¤Î9³ä¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¡£µ¬À©¤ò1Ç¯±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍ¢½Ð¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ÏÅö¶É¤Îºü²Ã¸º¤·¤À¤¤¤À¡£
Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢¤ò¹â¤á¡¢Â¾¹ñ¤ò°ÍÂ¸¤µ¤»¤ë¹½¿Þ¤òºî¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂç¤¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ðµ¬À©¤òÀè±ä¤Ð¤·¤µ¤»¤¿¤ÈÀ®²Ì¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤¼ÂÂÖ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
ÇÀ»ºÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÂçÎÌ¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆîÊÆ½ô¹ñ¤«¤é¤ÎÂçÆ¦Í¢Æþ¤òÁý¤ä¤·¡¢ÂÐÊÆ°ÍÂ¸¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÇ¾Æ±»Î¤ÎÁê¼ê¹ñË¬Ìä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë½¬»á¤¬Ë¬ÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤ò¶¦Í¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æº£²ó¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÌÜÀè¤ÎÀ®²Ì¤Î¸Ø¼¨¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢Í¸ú¤ÊÊýºö¤¬ºöÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£Áí¤¸¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¾Ç¤ê¡¢½¬»á¤ÎÍ¾Íµ¤Ö¤ê¤Îº¹¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¢£¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿½¬¶áÊ¿¤ÎÎ¢»ö¾ð
ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç½¬»á¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬´²Âç¤Ê»ÑÀª¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤òÅÁ¤¨¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÆüÃæ²ñÃÌ¤Ç½¬»á¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ºÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÆüÃæ¤Î´Ø·¸¤ÏÄäÂÚµ¤Ì£¤À¡£ÊÆÃæ¤ÎÂÐÎ©¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Î·üÇ°¾å¾º¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÈ¯À¸¡¢¤½¤·¤ÆË®¿Í¹´Â«ÌäÂê¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡£2023Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¹Ô¤¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤¬¡¢Ì±´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¥È¥Ã¥×¤¬¤ï¤¬¹ñ¤Ë¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÎÀ¤ÏÀ¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÄ¹Ï·¤Ê¤É¤«¤éÆÍ¤¾å¤²¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢½¬»á¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨Äã²¼¤Ê¤É¤Ø¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÎÉÔËþÁý²Ã¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½¬»á¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÈÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Ç§¼±¡É¤ò»ý¤Ä¤è¤¦µá¤á¤¿¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬Àè±Ô²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤È¤âÁê±þ¤Îµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÊª¸À¤¦³°¸ò¡×¤Ï½ÅÍ×
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÈÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡É¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüÃæ¤Î¹ç°Õ¤ò´ðÁÃ¤Ë²ñÃÌ¤ò¿Ê¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÎ¨Ä¾¤Ë½¬»á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ä¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ê¤É¤Ç¤Î¿Í¸¢ÃÆ°µ¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Î·ã²½¤Ø¤Î·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¼±¤ËÂ§¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¡¢¤ï¤¬¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÂ¥¿Ê¤âµá¤á¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»º¤Î¿å»ºÊªÍ¢Æþ¤Î±ß³ê²½¡¢µíÆù¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿å»ºÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¤¬Í¢Æþ¤Î±ß³ê²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ð´Ú¹ñ¤Ë¤â±Æ¶Á¤ÏÇÈµÚ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÍ¢½ÐÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ð´ÉÍý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÁá´ü²òÊü¡¢Ãæ¹ñºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ò½¬»á¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌÀ³Î¤Ê°Õ»×É½ÌÀ¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬ÂÐÃæÀ¯ºöÌÌ¤ÇASEAN½ô¹ñ¤Ê¤É¤Î¿®Íê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¡£
¢£½¬¶áÊ¿¤ÏËÜÅö¤Ë¡ÖÌóÂ«¡×¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡©
°ìÏ¢¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¢À¯¼£¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤ÇÁê±þ¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
·ü°Æ»ö¹à¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÊÆÃæ´Ø·¸¤¬¡¢¼óÇ¾²ñÃÌÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤À¡£ËÜÅö¤ËÊÆÃæ¤¬´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ò»ß¤á¡¢ÁÐÊý¤ÎÁ¥ÇõÆþ¹Á»þ¤Î¼ê¿ôÎÁÄ§¼ý¤òÊü´þ¤¹¤ë¤Î¤«¡£Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î±ß³ê¤ÊÍ¢½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£
º£¸å¡¢À¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤òË¾¤àÃæ¹ñ¤¬¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ºÆÅÙ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤òÀ©¸Â¤·¡¢À¤³¦¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¤Ë¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ò½ä¤Ã¤Æ¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤È½¬À¯¸¢¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¼ÖºÜÍÑÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Í¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¢¤ò½ä¤ëÍö¡¦ÃæÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐÎ©¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¥Á¥Ã¥×ÉÔÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£Ãæ¹ñ¤ÏÌäÂê»³ÀÑ¡¢Ë½Áö¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«
ÊÆÃæ¡¢ÆüÃæ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¶¯À©°ÜÅ¾ÌäÂê¡¢Êä½õ¶âÌäÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ï¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤¬´ÄÂÀÊ¿ÍÎÏ¢·È¶¨Äê¡ÊTPP¡Ë¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤³¤í¤«¤é¤Î¹½Â¤ÌäÂê¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ïº£ÅÙ¤â¡¢É½¸þ¤¤Ï³¤³°´ë¶È¤ËÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¿Ê½Ð¤·¤¿¤éÍÆ°×¤ËÅ±Âà¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£È¿¥¹¥Ñ¥¤Ë¡¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Î¹´Â«¤¬Áý¤¨¤ë·üÇ°¤â»Ä¤ë¡£
Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¥Ç¥Õ¥ì°µÎÏ¤Ï¾å¾º¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¼º¶ÈÎ¨¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¤ï¤¬¹ñ¤è¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¬À¯¸¢¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎÉÔËþ¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¤È¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤ï¤¬¹ñ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸½ºß¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤Î¹ñÌ±´¶¾ð¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÎÉ¹¥¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾õ¶·²¼¡¢¸Ä¿Í¡¢´ë¶È¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢ÂÐÃæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÂÐÃæÍ¢½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÅÁÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
----------
¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ê¤Þ¤«¤Ù¡¦¤¢¤¤ª¡Ë
Â¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø
1953Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£¥í¥ó¥É¥óÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂç³Ø±¡Â´¶È¸å¡¢¥á¥ê¥ë¡¦¥ê¥ó¥Á¼Ò¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ËÜ¼Ò½Ð¸þ¡£¤ß¤º¤ÛÁí¸¦¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡¢¿®½£Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡¢Ë¡À¯Âç³Ø±¡¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÂ¿ËàÂç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø ¿¿ÊÉ ¾¼É×¡Ë