ドジャース「山本由伸」投手の愛車は「トヨタ車」!? 日本人投手初の偉業“MVP”獲得！ 史上最高額の「巨額契約」時に乗っていった「黒いSUV」とは

乗っていたのは懐かしの「ハイラックスサーフ」後継モデル!?

米・大リーグのロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手がワールドシリーズで連覇を果たすなど歴史的な活躍をみせ、2025年11月2日に日本人投手として初のMVPに輝きました。

そんな山本選手が2023年にオリックスからメジャー挑戦を果たし、巨額の初契約を結んだ際に乗っていたクルマについても、いまあらためて話題となっています。

かつて日本で「ハイラックスサーフ」として売られていた車種の後継モデル、5代目トヨタ「4ランナー」（写真は「40th Anniversary Special Edition」）

【動画】ドジャース「山本由伸」初契約時に乗っていた「トヨタ車」を動画で見る（30枚以上）

ドジャースは現地時間の11月2日、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に勝利。WS連覇を成し遂げました。

日本でも大きな話題となっていますが、このワールドシリーズの最後を締めくくったのが山本由伸投手です。前日からの連投ながら見事なリリーフを見せ、WSのMVPにも輝きました。

そんな山本投手ですが、2023年の初契約で12年・3億2500万ドル（当時のレートで約465億円）という、長期かつドジャース投手史上でも最高額だという歴史的な巨額契約を結び、大きな話題となったのは記憶に新しいところ。

そしてその契約のために乗ってきたのが、トヨタの「4ランナー」だったのです。

ドジャースは2023年12月28日、その契約の様子を公式SNS「X」で紹介しています。

山本由伸選手の「ドジャースの一員として、LAのすべてのファンに約束します。私はより良い選手になること、そして世界チャンピオンになるために、すべてを集中させます」とのコメントとともに、当日の様子を動画で公開。

冒頭で、黒い4ランナーの助手席から降り立つシーンを見ることができます。

さて、日本では聞きなれない“4ランナー”という車名ですが、日本名の「ハイラックスサーフ」なら耳馴染みがあるかもしれません。

4ランナーは、ピックアップトラック「ハイラックス」をベースとしたSUVとして、1983年に米国で誕生しました。

日本では翌1983年よりハイラックスサーフの名で4代目まで販売されヒット作に。

ただしその後のクロスオーバーSUVの台頭もあって、2009年に惜しまれつつ国内での販売を終了しています。

いっぽう4ランナーは北米市場を中心に独自の進化を続け、耐久性やオフロード性能を磨きながら今も進化を続けています。

最新モデルは、2024年にフルモデルチェンジした6代目です。

最新ラダーフレーム構造「TNGA-F」を採用し、ボディサイズは全長4950mm×全幅約1981mm×全高1844mmと、北米ユーザー向けに大型化しました。

パワートレインは、標準の2.4リッター直列4気筒ガソリンターボ「i-FORCE」（最高出力278馬力・最大トルク約430Nm）と、同ハイブリッド「i-FORCE MAX」（システム最高出力326馬力・最大トルク約630Nm）の2種類を設定。トランスミッションは8速ATです。

駆動方式は2WD、パートタイム4WD、フルタイム4WDが用意されます。

2025年11月5日には一部改良を施した2026年モデルが発表されたばかりです。

ただし山本由伸選手が乗っていたのは、現行型の発表時期からもわかる通り、先代（5代目）モデルとみられます。

こちらも現行型ほどではありませんが、全長4831-4859mm×全幅1925mm×全高1816-1829mmと迫力十分な大型サイズを誇ります。

※ ※ ※

なお黒い4ランナーが山本由伸選手の愛車か、あるいは代理人（ジョエル・ウルフ氏）のものかについては、残念ながら不明です。

巨額契約のうえ、晴れてMVPを獲得するなどノリにノッている山本由伸選手。はたして現在の愛車がどのようなセレクトとなっているのか、興味は尽きません。