RSK¥é¥¸¥ª¤Î¡ÈÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î·¼È¯ÈÖÁÈ¡É¤¬ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¤ÎÁ´¹ñÍ¥½¨¾Þ¤Ë¡¡¥Þ¥â¤Á¤ã¤ó¥é¥¸¥ª¡Ú²¬»³¡Û
RSK¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡¢²¬»³È¯¾Í¤ÎÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î·¼È¯ÈÖÁÈ¤¬¡¢ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¤ÎÁ´¹ñÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê7Æü¡Ë¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢ºä½Ó²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ËÉ½¾´¾õ¤È½â¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¸¥ª¶µÍÜÉôÌç¤ÇÁ´¹ñÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÃæ»Í¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Í¥Ã¥È²¬»³È¯¥Þ¥â¤Á¤ã¤ó¥é¥¸¥ª～¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤í¤¦²«¿§¤¤Æ»～¡×¤Ç¤¹¡£
¶âÍËÆüÍ¼Êý¤Î¡Ö¥Þ¥â¤Á¤ã¤ó¥é¥¸¥ª¡×¤Î10¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸ÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³È¯¾Í¤ÎÅÀ»ú¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»ë³Ð¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê¼èºà¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤¬¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¹½À®¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ÏÌ±ÊüÏ¢¤ÎHP¤ÇÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£