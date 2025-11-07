おばあちゃんに叱られた「赤ちゃんと大型犬」が、次の瞬間…まるで本当の姉弟のような行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で259万回再生を突破し、「タイミングバッチリ」「可愛すぎ！」といったコメントが寄せられています。

【動画：おばあちゃんに叱られた『赤ちゃんと大型犬』が、次の瞬間…まるで『本当の姉弟』のような行動】

叱られちゃった…

Instagramアカウント「luca.0823」に投稿されたのは、おばあちゃんに叱られてしまった赤ちゃんとシベリアンハスキーの女の子「るか」ちゃんの様子。2人は、並んでおばあちゃんに叱られているようです。

おばあちゃんをじーっと見つめている2人は「仲良くよ」と叱られてしまいます。赤ちゃんはこの頃自我が強くなってきて、嫌なことがあると怒ってしまうこともあるといいます。

見つめ合う2人

るかちゃんも赤ちゃんに色々と主張することも増えてきて、たまに喧嘩をしてしまうことも。ママには、2人が「姉弟感が強くなってきたなぁ」とうつっているんだとか。

叱られた後、2人は若干の間を置いてお互い顔を見合わせます。タイミングも完全に同時で、心が通じ合っている「姉弟感」が滲み出ています…！

隠しきれない仲の良さ

まるで「ちゃんと仲良くしてるよね～」と目と目で会話しているようにも見える2人。仲の良さが垣間見える行動に、思わずほっこりしてしまいます。

ママによると、2人が静かにしている時は大体イタズラをしているのだそう。可愛すぎる、本当の姉弟のような「目線で通じ合う」尊い姿を見せてくれた2人なのでした。

投稿には「タイミングバッチリ」「可愛すぎ！」「仲良しすぎる」「なんでそんな通じ合ってるの～」「コントかｗ」「最高なんだけど」といったコメントが寄せられています。

るかちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「luca.0823」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「luca.0823」さま

