チャン・ヒョンソク投手が話題に

米大リーグ・ドジャースは2年連続でワールドシリーズを制覇。山本由伸投手が3登板で3勝の大活躍でシリーズMVPに輝いた。大谷翔平投手、佐々木朗希投手のほか、韓国のキム・ヘソン内野手も所属。アジア出身4選手が世界一の美酒に酔いしれたが、米メディアは傘下にいる韓国出身のプロスペクトにも注目。米ファンも様々な反応を示していた。

注目されたのは21歳のチャン・ヒョンソク投手。23年8月、韓国で高校卒業の直後にドジャースと契約した。高校最終年は7試合、27回1/3を投げて3勝0敗、防御率0.33。奪三振49と優れた数値を残していた。

MLB公式の球団プロスペクトランキングは21位で、現在シングルAに所属。最速99マイル（約159.3キロ）の速球とスライダー、カーブ、チェンジアップなどを投じる。昨年はシングルAで12回1/3を投げて防御率2.19、今季は40回2/3を投げて防御率4.65ながら、イニング数を大きく上回る54奪三振をマークしている。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」公式Xは「ドジャースのトッププロスペクト、チャン・ヒョンソクは身長6.4フィート（約193センチ）、体重200ポンド（約90キロ）。21歳はMLBを目指す前、KBOのドラフト全体1位指名候補と目されていた」と投稿した。身長は大谷とほぼ同じだ。

まだまだ成長が見込める体格にも注目が集まり、米ファンからは「ドジャースにはクローン研究室でもあるのか？」「リッチな球団がさらにリッチになる！」「リーグが震えているぞ」「これはフェアじゃない」「ショウヘイJr.が必要だ」「ドジャースのスカウトは世界最高だ」「彼の投球が待ちきれない」「新たなアジアの星だ」などと反応していた。



（THE ANSWER編集部）