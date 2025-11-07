ニースvsフライブルク スタメン発表
[11.6 ELリーグフェーズ第4節](アリアンツ リヴィエラ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[ニース]
先発
GK 80 イェバン・ディウフ
DF 26 メルビン・バール
DF 28 アブドゥライ・ジュマ・バー
DF 33 アントワーヌ・メンディ
MF 2 アリ・アブディ
MF 10 ソフィアーヌ・ディオップ
MF 24 シャルル ヴァンヌッテ
MF 47 ティアゴ・ゴウベイア
MF 99 サリス・アブドゥル・サメド
FW 7 ジェレミー・ボガ
FW 90 Kevin Carlos
控え
GK 30 B. Żelazowski
GK 31 マキシム・デュペ
DF 36 B. Mantsounga
DF 37 コジョ・ペプラ・オポン
MF 6 ヒシャーム・ブダウィ
MF 8 モルガン・サンソン
MF 20 トム・ルーシェ
MF 22 タンギ・エンドンベレ
FW 21 イサク・ハンソン
FW 25 モハメド・アリ・チョー
FW 49 ベルナルド・ヌグエネ
監督
フランク ハイセ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
GK 24 ヤニック フート
DF 5 アントニー・ユング
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります