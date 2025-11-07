[11.6 ELリーグフェーズ第4節](アリアンツ リヴィエラ)

※26:45開始

<出場メンバー>

[ニース]

先発

GK 80 イェバン・ディウフ

DF 26 メルビン・バール

DF 28 アブドゥライ・ジュマ・バー

DF 33 アントワーヌ・メンディ

MF 2 アリ・アブディ

MF 10 ソフィアーヌ・ディオップ

MF 24 シャルル ヴァンヌッテ

MF 47 ティアゴ・ゴウベイア

MF 99 サリス・アブドゥル・サメド

FW 7 ジェレミー・ボガ

FW 90 Kevin Carlos

控え

GK 30 B. Żelazowski

GK 31 マキシム・デュペ

DF 36 B. Mantsounga

DF 37 コジョ・ペプラ・オポン

MF 6 ヒシャーム・ブダウィ

MF 8 モルガン・サンソン

MF 20 トム・ルーシェ

MF 22 タンギ・エンドンベレ

FW 21 イサク・ハンソン

FW 25 モハメド・アリ・チョー

FW 49 ベルナルド・ヌグエネ

監督

フランク ハイセ

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

MF 7 デリー・シャーハント

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

GK 24 ヤニック フート

DF 5 アントニー・ユング

DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります