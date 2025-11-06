ポスティングシステムでのＭＬＢ移籍を希望している西武・今井達也投手（２７）が高評価を得ている。

「ＭＬＢ公式サイト」が５日（日本時間６日）、今オフのＦＡ市場の猝楸稔瓩箸覆訌手の３０人を特集し、今井は１１位にランキングされた。

今季の今井は２４試合の先発で１６３回２／３を投げて１０勝５敗、防御率１・９２の好成績。同サイトでは「ＦＡ市場にまたしても輝かしい経歴を持つ日本のスター選手が加わることになる」と紹介し、２０２２年シーズン以降の通算防御率が２・２１だったことも踏まえて「年齢と近年の実績を考慮すれば、今オフの市場で大きな注目を集めるだろう」と伝えた。

気になる移籍先候補にはジャイアンツ、メッツ、レッドソックスの３球団が挙げられ、ポスティングが認められれば争奪戦が繰り広げられそうな雲行きだ。

契約の規模については、米スポーツサイト「アスレチック」が４日（同５日）に「８年総額１億９０００万ドル（約２８５億円）」程度になるとの予想を立てている。また、別の米メディアでも「日本では過小評価されている」「次の山本由伸になる可能性がある」などと伝えられ、日増しにスポットライトを浴びる機会も増えている。

西武は５日に高橋光成投手（２８）のポスティング移籍を容認したばかり。今井はどうなるのか、米国内の関心も高まっている。