阪神は１０日、イーストン・ルーカス投手（２９）が９日にチームドクターの最終診断を受け、腰部の疲労骨折と診断されたと発表した。藤川監督は「球速も低下していたので懸念はあったけど、本人が一番ショックだろうしね。しばらくかかるということですね」と長期離脱を示唆した。チームの故障者は石井、近本らに続き７人目となった。新助っ人はここまで３試合で０勝２敗、防御率５・５２。４月１６日・巨人戦（甲子園）で２敗