ブォ〜〜〜〜〜〜〜。無気味な風音が間断なく響き、横殴りの雨が車の窓を叩く。車内に閉じ込められてすでに30分。激しい風雨が止む様子はない。助手席でおびえる妻が悲鳴をあげた。「このままじゃ、車が倒れる！」５月４日、ゴールデンウィークの休みを利用し訪れた八幡平（秋田県と岩手県にまたがる標高約1600ｍの山地）で、記者は発達した低気圧による「メイストーム（５月の嵐）」と呼ばれる強風に襲われた。最大瞬間風速は30ｍ