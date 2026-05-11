ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船がスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着し、乗客の下船作業が行われました。日本人の乗客はイギリスの特別機で出国したとみられています。記者「『MVホンディウス号』がこの港の辺りに、今、入ってきました」辺りが真っ暗な中、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船「MVホンディウス号」は現地時間10日早朝、港に到着しました。その後、クルーズ船から乗客を小型船で