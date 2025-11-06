【誰向きなの？】格安なWi-Fi 7親機は誰向きでしょうか！「BUFFALO WSR6500BE6P BK」をレビューします
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【誰向きなの？】格安なWi-Fi 7親機は誰向きでしょうか！「BUFFALO WSR6500BE6P BK」をレビューします──IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、自身のYouTubeチャンネルでバッファローの最新Wi-Fi 7対応ルーター「WSR6500BE6P BK」について、その実力やおすすめポイントを熱く語った。
戸田さんは「めっちゃ速いですよね。性能的には十分上位と言ってもいいですよね」と述べ、コストパフォーマンスの高さを評価。中でも、上位ハイエンドモデルが5万円を超える価格帯で展開される中、このモデルは「1万円台で買える、コスパの高いWi-Fi7対応のモデル」と指摘し、入門から中級のユーザーにとってベストバランスと太鼓判を押した。
スペックの違いにも詳しく触れ、「上位モデルは2.4ギガ、5ギガ、それに加えて6ギガに対応してるんですよ。でもこのモデルは2.4ギガと5ギガのデュアルバンド。普通のご家庭で普通に使う分には十分」と解説。有線LANの2.5ギガポート搭載についても「家の回線がめちゃくちゃ速くて、有線LANの10ギガが必要だよっていう方には向かない」と、ターゲットを明確にした。
さらに、Wi-Fi 7の新機能『MLO（複数帯域同時利用）』やメッシュネットワーク対応の利便性に触れつつ、戸田さんならではの視点で「Wi-Fi 7の特徴は途切れにくくなるところ。テレビや子ども部屋のネット利用にも最適です」と利用シーンを示唆した。実際の速度測定でも「ダウンロード1600、アップロード1800以上、速度が出ました。大満足です」と成果を紹介している。
また、設置場所のアドバイスにも及び、「家の真ん中に置ける人は3階建て、4LDKでも問題ないですが、家の端にしか置けない場合は2階建てや2LDK～3DKくらいが現実的」とリアルな使い勝手について持論を語った。
戸田さんが「バッファローを選ぶのはサポートの良さ、分かりやすさ、初心者への優しさだと思っています」と高く評価し、「設定やパスワード変更も不安だという方にはバッファローのルーターがおすすめ」とまとめたのが、動画の結びとなる言葉だった。ルーターの買い替えに迷う人は、戸田さんの率直なレビューを参考にしてみてはいかがだろうか。
