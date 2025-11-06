タレントのデヴィ夫人（85）が、北朝鮮の朝鮮労働党創建80年の関連行事に参加するため、首都平壌を訪れていた。核実験やミサイル発射を繰り返す恐怖の独裁国家に、何をしに行ったのか。日本に帰ってきた当人に話を聞くと、「素晴らしかった」と言うのだが……。

【実際の写真】デヴィ夫人が「まるでドバイ」と大絶賛する北朝鮮の現在

「東京みたいに趣味の悪いネオンはない」

デヴィ夫人は、インドネシアの故・スカルノ元大統領の第3夫人。北朝鮮との縁も深く、少なくとも10回は訪朝歴があるとされる。その理由について、国際部の記者がこう解説する。

「夫のスカルノ元大統領が、北朝鮮の“建国の父”と呼ばれる故・金日成国家主席と、盟友関係にあったからです。北朝鮮にとってデヴィ夫人は、手厚くもてなさなくてはいけない賓客の一人。彼女の方も“金日成主席のファミリーには大変な思い入れがある”と、かねて公言してきました」

デヴィ夫人

今回は北京経由で平壌入りし、最高級の「高麗ホテル」に宿泊。インドネシアの民族衣装に身を包み、10月9日から14日にかけて滞在したという。

帰国後のデヴィ夫人に訪朝の経緯を尋ねると、

「今年の初夏、朝鮮総聯の方からお誘いをいただきました。北朝鮮に貢献した人物を表彰する団体『国際金日成賞理事会』の理事として、来ませんかって」

約10年ぶりだという平壌の感想は、

「もうビックリ。ここはドバイかしらって思うほど、たくさんの新しい高層ビルが建てられていたからです。でも、東京みたいに趣味の悪いネオンや看板はない。世界で最も美しい首都だといえるでしょう。10月10日の夜に開催された、各国の代表団が観覧した軍事パレードも、一糸乱れぬマスゲームに感激したわ」（同）

北朝鮮では国民が困窮しているともいわれるが、

「1部屋290平方メートルもある新築の高層マンションに、いちばん所得が低いとされる家族が入居できるそうですよ。直接、金正恩総書記（41）にお会いはしていませんが、方々で国民から“偉大なる指導者”だと敬愛されていました」（同）

拉致問題の解決は「無理」

一方、高市早苗首相（64）が拉致問題解決の「突破口を開く」と述べたことについて水を向けると、

「彼女を尊敬していますが、拉致問題解決は無理。かつて、日本は日朝平壌宣言での約束をほごにしたからです。結果、北朝鮮は日本のことなんて、全く相手にしなくなりました」（デヴィ夫人）

そう言い切った。

2002年9月、日本と北朝鮮は国交正常化を目指し、共同で日朝平壌宣言を発表。この際、北朝鮮は初めて拉致事件を認め、翌月、蓮池薫さん（68）ら計5名の被害者を日本に帰国させた。

しかし、北朝鮮は1カ月後の同年11月以降、5名の帰国について「滞在は1〜2週間という約束を覆した」と、日本に理不尽な物言いをつけてきた。

「被害者の苦しみを想像したことがあるのか」

今もなおデヴィ夫人は、この時の北朝鮮と同じ主張を述べているわけだが、拉致被害者の家族を支援する組織「救う会」の西岡力会長は、

「言語道断です。日本は被害者を“戻す”という約束など、公式にはしていません。何より、本人たちが日本にいたいと言っていた」

と断じるのである。

「そもそも、北朝鮮は国家犯罪である拉致事件を起こし、日本の主権を侵害しました。はなから抗弁の余地はありません。にもかかわらず、いまだ蓮池さんたち以外の拉致被害者を帰さず、事件の全容も明らかにしていない。日朝平壌宣言が発表されて20年以上がたった今も、両国が国交を正常化できない理由は、北朝鮮が拉致問題を“解決済みだ”と棚上げしてきたからです。デヴィ夫人は被害者や家族の苦しみを、想像したことがあるのでしょうか」（同）

テレビの世界では、歯に衣着せぬ発言で人気のデヴィ夫人。だが、拉致問題の経緯については、あまりに無知だと言わざるを得ない。北朝鮮には、都合の良いタレントということだろうか。

「週刊新潮」2025年11月6日号 掲載