デヴィ夫人が23日、傷害の疑いで警視庁に書類送検された
都内の動物病院で事務所の元マネージャーの女性に暴行を加えた疑い
愛犬の容体をめぐりトラブルになったとみられている